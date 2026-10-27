Pokémon Unite dejará de funcionar – Fecha, hora y detalles del fin del servicio

Nos estamos acostumbrando a ver cómo los ‘juegos como servicio’ dejan de funcionar y aunque algunos se alegran con estas noticias —principalmente porque son títulos que suelen abusar de las microtransacciones— siguen siendo obras que se pierden probablemente para siempre y un desastre para los jugadores que invirtieron tiempo y dinero en ellos. Ahora le toca el turno a un juego de este tipo con un perfil bastante alto: Pokémon Unite, el MOBA de Pokémon.

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El equipo de desarrolladores en Timi Studios anuncio que el servicio de Pokémon Unite terminará el lunes 22 de marzo de 2027 para la región de Latinoamérica y en la madrugada del martes 23 para España. En ese momento el juego dejará de funcionar tanto en Nintendo Switch como en dispositivos móviles iOS y Android.

Debido a esto, la venta de monedas dentro del juego y microtransacciones con dinero real para adquirir Gemas Aeos, membresía Unite se ha interrumpido de inmediato. Quienes todavía tengan Gemas pueden utilizarlas hasta el momento en que llegue el fin del servicio.

Para conmemorar el final del juego habrá una última actualización el jueves, 12 de noviembre de 2026 con evento en el que podremos conseguir las licencias Unite y holoatuendos que han aparecido durante la historia del juego. También se agregará una «Biblioteca» en la que se pueden ver ciertos registros y datos del juego. Cuando Pokémon Unite deje de funcionar, quienes tengan descargado el juego todavía podrán acceder a esa biblioteca y revisar su historia. El ya anunciado torneo Pokémon UNITE Aeos Crown 2027 no se cancelará y se realizará en Tokio tal como estaba planeado. Los torneos clasificatorios empezarán el sábado 5 de diciembre.

Pueden leer más detalles sobre todo lo relacionado con el adios al juego en su página oficial.

Pokémon Unite salió originalmente en 2021 y terminará con casi seis años funcionando. Eso es mucho más de lo que suelen durar esta clase de juegos. Aunque hay mucho que criticarle sobre todo en la forma en que abusaba de la monetización, no se puede negar que era un MOBA —arena de combate multijugador al estilo LoL— divertido con ideas muy originales y algunos de los disfraces para Pokémon más adorables. Es una pena que no parece haber planes de «salvarlo» convirtiéndolo en un juego de pago como han hecho Capcom y Square Enix con algunos de sus títulos.