Duraludon ya tiene fecha de llegada a Pokémon Unite

Durante la presentación especial del Día de Pokémon, en la que anunciaron los nuevos juegos Scarlet y Violent, confirmaron que el nuevo personaje controlable de Pokémon Unite será Duraludon y ya conocemos cuál es su fecha de llegada.

¿Quién es Duraludon?

Este Pokémon apareció por primera vez en la franquicia en la octava generación, específicamente en Sword y Shield. Es un «Pokémon aleación» de tipo Acero / Dragón que se destaca por su tamaño, alta defensa y ataque especial.

Además, tiene una forma Gigantamax.

¿Cuál es la fecha de llegada de Duraludon a Pokémon Unite?

Podremos conseguir a Duraludon a partir del lunes 14 de marzo de 2022. Todavía no han confirmado oficialmente cuánto costará, pero lo más probable es que tengamos que pagar 10.000 Monedas Aeos o 530 Gemas por su licencia.

Lo que sí sabemos oficialmente es que se tratará de un Atacante de Rango, tal como podemos ver en su tráiler de presentación.

¿Cuáles serán los movimientos de este personaje?

El el tráiler podemos ver a Duraludon atacando a sus rivales de Pokémon Unite a distancia. Gracias a filtraciones previas sabemos que dos de sus movimientos serán Golpe Roca, que deja rocas flotando alrededor del enemigo para causarle daño, y Pulso Dragón.

Aunque no tiene evolución, todo parece indicar que su Movimiento Unite será una transformación a su forma Gigantamax. Esto, por supuesto, no es oficial y podríamos descubrir que no es así cuando finalmente sea agregado al juego.

Hablaremos más sobre Duraludon el próximo lunes 14 de marzo.

Fuente: canal oficial del juego en YouTube