Con la llegada de Espeon y la actualización 1.5.1.2 a Pokémon Unite también fue agregado al juego una membresía a un club que funciona como un servicio por suscripción. Vamos a explicar en qué consiste la membresía al club Unite, cuáles son sus ventajas y si vale la pena.

¿Cuánto cuesta la membresía?

La membresía tiene un costo de $9.99 dólares al mes (aproximadamente 40.500 pesos colombianos) en Nintendo Switch y su valor puede cambiar dependiendo la región en iOS y Android.

¿Qué ventajas obtendremos al adquirir la membresía al club Unite?

Si nos suscribimos, obtendremos lo siguiente:

Nueva apariencia para el avatar (solo una vez)

40 Gemas Aeos cada día

Un nuevo Holoatuendo exclusivo cada mes

Nuevas licencias de prueba adicionales cada semana

Nuevos holoatuendos de prueba adicionales cada semana

Marcos especiales para el retrato y el chat

10% de descuentos en nuevos objetos cosméticos

¿Vale la pena adquirir la membresía al club Unite de Pokémon Unite?

Depende. El principal atractivo del club Unite son las 40 gemas Aeos diarias que representan más o menos 1200 gemas mensuales, las cuales tendrían un costo aproximado de $19.99 dólares si se compran directamente en la tienda de Pokémon Unite. Si ustedes compran muchas gemas Aeos al mes, definitivamente sí vale la pena, pero el resto de ventajas que obtenemos son decepcionantes.

Las licencias y holoatuendos de prueba no pueden ser usados en partidas clasificatorias y el descuento en objetos cosméticos es muy bajo. También deben saber que las ventajas solo se pueden redimir en la plataforma en la que hayan comprado la membresía y que las gemas diarias no se acumulan. Si no las reclaman un día, esas 40 gemas se pierden.

Este nuevo servicio ha sido muy criticado por algunos jugadores en redes sociales, pues creen Pokémon Unite está abusando de los sistemas de monetización y la membresía al club Unite es la gota que derramó el vaso.

Fuente: Pokémon Support