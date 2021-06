Hace un año, The Pokémon Company celebró Pokémon Presents. Durante este evento, la compañía presentó noticias sobre juegos ya existentes —tales como Pokémon GO y Sword/Shield— y proyectos completamente nuevos. Entre estos se encuentra New Pokémon Snap, Pokémon Smile y Pokémon Cafe Mix. Sin embargo, eso no fue lo único anunciado.

Si bien no fue presentado dentro del marco del evento, The Pokémon Company prometió un gran anuncio al final de la presentación. Pocos días después se dio a conocer que se trataba de Pokémon Unite, un MOBA —el mismo género al que pertenece el popular League of Legends— para Nintendo Switch y dispositivos móviles desarrollado por TiMi Studio Group.

Ha pasado un año desde ese entonces y The Pokémon Company finalmente ha dado a conocer el marco de lanzamiento de Pokémon Unite y mucha más información sobre este MOBA.

¿Cuándo será el lanzamiento de Pokémon Unite?

Durante julio de 2021, Pokémon Unite tendrá su lanzamiento en Switch. Los usuarios de dispositivos móviles tendrán que esperar hasta septiembre para disfrutar del MOBA.

¿Pokémon Unite será ‘free-to-play’?

Tanto la la versión para Nintendo Switch como la de dispositivos móviles serán ‘free-to-play’.

¿Habrá ‘crossplay’ (juego cruzado) entre la versión para Switch y la de dispositivos móviles de Pokémon Unite?

Sí, habrá conexión multiplataforma entre Nintendo Switch y dispositivos móviles. Una vez activado, el ‘crossplay’ permitirá que los jugadores de Pokémon Unite combatan entre ellos.

¿Pokémon Unite tendrá ‘cross save’?

Los jugadores podrán utilizar su cuenta de Pokémon Trainer Club o Nintendo tanto en Switch como en dispositivos móviles para mantener sincronizado su progreso entre dispositivos.

¿Cuáles Pokémon serán controlables en el MOBA?









En su lanzamiento, Pokémon Unite tendrá un total de 19 personajes controlables. Aquí pueden ver la lista completa de Pokémon y sus habilidades. Estarán clasificados en cinco modalidades:

Ofensivo – Pokémon con menos aguante, pero sus ataques de largo alcance infligen mucho daño

– Pokémon con menos aguante, pero sus ataques de largo alcance infligen mucho daño Ágil – Pokémon con los niveles de agilidad y ofensiva más altos

– Pokémon con los niveles de agilidad y ofensiva más altos Equilibrado – Pokémon con niveles equilibrados de ofensiva y aguante

– Pokémon con niveles equilibrados de ofensiva y aguante Defensivo – Pokémon con un aguante alto y una gran capacidad para proteger a sus aliados

– Pokémon con un aguante alto y una gran capacidad para proteger a sus aliados Auxiliar – Pokémon que provocan problemas de estado en los oponentes y curan a sus aliados

¿Cómo funcionarán los combates de Pokémon Unite?





Pokémon Unite se desarrolla en la isla Aeos (Æos). Al llegar a ella, los jugadores —en los zapatos de un entrenador/a principiante— se encontrarán con el Comité de Combates Unite (CCU), que organiza los torneos de Combates Unite. En estos, participarán dos equipos de 5 jugadores. Ambos se enfrentarán para anotar más puntos antes de que se acabe el tiempo.

A lo largo de la partida, los Pokémon podrán acumular energía Æos. Esta permitirá que suban de nivel y evolucionen. Esto les concederá mejoras estadísticas y nuevas habilidades.

Los jugadores podrán utilizar las habilidades definitivas de sus Pokémon (movimientos Unite) y los Pokémon legendarios en estado salvaje para cambiar el curso de la partida.

Cómo conseguir puntos

Para acumular puntos, los jugadores deberán derrotar tanto Pokémon del otro equipo como Pokémon salvajes y recolectar energía Æos que habrá que llevar hasta las bases del rival.

¿Unite tendrá combates clasificatorios?

Sí, Pokémon Unite tendrá combates clasificatorios. En estos, los jugadores podrán conseguir puntos de actividad. Dependiendo del resultado del combate, mejorarán o empeorarán la clasificación. Todos comenzarán con el rango Principiante. ¿La meta? Alcanzar Maestro.

¿Habrá microtransacciones y un pase de batalla en Pokémon Unite?

















Habrá tres formas de pago en Pokémon Unite: las gemas Aeos, las monedas Aeos y los cupones Æos. Mientras que las últimas dos pueden obtenerse jugando, las gemas Aeos solo pueden conseguirse pagando y servirán principalmente para mejorar el pase de batalla de Pokémon Unite. Las monedas y los cupones Æos servirán tanto para adquirir licencias para que los Pokémon participen en los combates como para comprar objetos en el Bazar Æos.

¿Podrá personalizarse la apariencia del entrenador y sus Pokémon?

En la tienda Zargun S. A., los jugadores podrán comprar holoatuendos con gemas Aeos.

¡Este artículo será actualizado a medida que se revele más información!