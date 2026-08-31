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Estos son los cuatro nuevos Pokémon controlables de Pokémon Unite, ¡las eeveeluciones estarán completas!

Uno, dos, tres... ¡nueve eevees!, Morpeko y más.

Julian Ramirez
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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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El pasado fin de semana, durante las celebraciones de la convención Pokémon XP y el Campeonato Mundial de Pokémon 2026 pudimos conocer lo que le espera al MOBA Pokémon Unite en el futuro, incluyendo cuáles serán los próximos cuatro Pokémon controlables que se unirán al juego a lo largo de los meses de septiembre y octubre.

La revelación es que los nuevos personajes que podremos adquirir en el juego serán:

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  • Morpeko el viernes 4 de septiembre
  • Toxtricity el jueves 24 de septiembre
  • Jolteon a mediados de octubre
  • Flareon a finales de octubre

Pueden ver todos estos nuevos combatientes en acción en el siguiente tráiler:

Como el primero de los nuevos Pokémon que llegan a Pokémon Unite en septiembre es Morpeko, también revelaron un tráiler con todos los movimientos de este personaje de tipo Eléctrico/Siniestro que en este título tendrá el rol de velocista. Pueden verlo a continuación.

Además, con la llegada de Jolteon y Flareon, por fin podremos completar la colección de «eeveeluciones» en Pokémon Unite. Así es como lucen Eevee y todas sus evoluciones en este juego.

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Pokémon Unite es un juego multijugador competitivo gratis con microtransacciones de pago disponible para Nintendo Switch y para dispositivos móviles iOS y Android.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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