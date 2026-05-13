Pokémon Viento / Ola para Switch 2 nos deja escuchar su tema musical principal grabado por la Orquesta Sinfónica de Tokio

Pokémon Viento / Ola se lanzará hasta 2027 como exclusivo para Nintendo Switch 2. Calmando las ansias y celebrando 30 años de la marca, Nintendo y The Pokémon Company publicaron un detrás de escenas de la grabación de la banda sonora por la Orquesta Sinfónica de Tokio. Podemos escuchar una evolución al clásico tema de Junichi Masuda, evocando el sonido original que debutó en Game Boy pero con toques orquestales.

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Esta sesión con la Orquesta Sinfónica NHK de Tokio muestra una considerable cantidad de músicos que participaron en la nueva banda sonora de Pokémon. Incorporando instrumentos de cuerda, viento madera, viento metal y percusión, el resultado final es una versión clásica modernizada del tema tradicional de Pokémon, que se utilizó para anunciar el nuevo juego principal el pasado febrero.

Compuesta originalmente para los juegos originales de Pokémon Red / Green de 1996 por Junichi Masuda, la melodía ha sido remezclada y reinterpretada a lo largo de los años, pero su esencia sonora se ha mantenido intacta. Masuda compuso música para varios juegos de Pokémon y también colaboró ​​en la programación y el diseño de los títulos antes de dirigir varias entregas de la franquicia y participar en la producción de múltiples juegos. Su último trabajo como desarrollador fue en Scarlet / Violet, y ese mismo año dejó Game Freak para unirse a The Pokémon Company.

Los iniciales de Pokémon Viento / Ola son Browt de planta, Pombon de fuego y Gecqua de agua. En estos nuevos títulos, podrás explorar un mundo abierto con hermosas islas erosionadas por el viento y un inmenso océano de aguas cristalinas mecido por las olas. El atuendo del personaje principal dependerá de la versión del juego y conoceremos un Pikachu especial de acuerdo con la versión, Sr. Vientachu y Sra. Olachu.