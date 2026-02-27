Pokémon Viento / Ola (Winds / Waves) es la décima -10- generación RPG de los juegos de Game Freak, exclusiva para Nintendo Switch 2

30 años exactos después del lanzamiento de Pokémon Red / Green en Japón, The Pokémon Company, Game Freak, Creatures y Nintendo revelan la décima (10) generación de juegos principales RPG en la franquicia. Siguiendo un patrón similar al de las versiones Sun / Moon hace 10 años en la región de Alola, inspirada en Hawaii, Pokémon Viento / Ola o Winds / Waves nos llevarán hasta una región de islas inspirada en el Sudeste Asiático del mundo real. Con un nivel gráfico superior y zonas submarinas, recorreremos estos paisajes tropicales a través de mar, tierra y aire, con monturas Pokémon y nuevas criaturas por revelar.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para ver más contenido de Pokémon. Seguir

Nuevos iniciales de Pokémon Viento / Ola

Estos son los Pokémon iniciales de planta, fuego y agua para Pokémon Viento / Ola.

Browt

Categoría: Pokémon Polloporoto

Tipo: Planta

Altura: 0.3 m

Peso: 3.5 kg

Habilidad: Espesura

Pombon

Categoría: Pokémon Perrito

Tipo: Fuego

Altura: 0.4 m

Peso: 6.7 kg

Habilidad: Mar de Llamas

Gecqua

Categoría: Pokémon Acuageco

Tipo: Agua

Altura: 0.3 m

Peso: 4.3 kg

Habilidad: Torrente

La región de Pokémon Viento / Ola

Si creían que Hoenn tenía «mucha agua», la región de Pokémon Viento / Ola viene a establecer un nuevo paradigma respecto a la navegación isleña y submarina de la franquicia. En estos nuevos títulos, podrás explorar un mundo abierto con hermosas islas erosionadas por el viento y un inmenso océano de aguas cristalinas mecido por las olas.

El atuendo del personaje principal dependerá de la versión del juego.

Y conoceremos un Pikachu especial de acuerdo con la versión.

A partir de Pokémon Viento / Ola, los juegos también estarán disponibles oficialmente en portugués de Brasil.

Pokémon Viento / Ola (Winds / Waves) son juegos exclusivos de Nintendo Switch 2 y saldrán hasta 2027.