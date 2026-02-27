Videojuegos

Pokémon Viento / Ola (Winds / Waves) es la décima -10- generación RPG de los juegos de Game Freak, exclusiva para Nintendo Switch 2

Contra viento y marea.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

30 años exactos después del lanzamiento de Pokémon Red / Green en Japón, The Pokémon Company, Game Freak, Creatures y Nintendo revelan la décima (10) generación de juegos principales RPG en la franquicia. Siguiendo un patrón similar al de las versiones Sun / Moon hace 10 años en la región de Alola, inspirada en Hawaii, Pokémon Viento / Ola o Winds / Waves nos llevarán hasta una región de islas inspirada en el Sudeste Asiático del mundo real. Con un nivel gráfico superior y zonas submarinas, recorreremos estos paisajes tropicales a través de mar, tierra y aire, con monturas Pokémon y nuevas criaturas por revelar.

Nuevos iniciales de Pokémon Viento / Ola

Pokémon Viento Ola Switch

Estos son los Pokémon iniciales de planta, fuego y agua para Pokémon Viento / Ola.

- Publicidad -

Browt

Pokémon Viento Ola Switch

Categoría: Pokémon Polloporoto
Tipo: Planta
Altura: 0.3 m
Peso: 3.5 kg
Habilidad: Espesura

Pombon

Pokémon Viento Ola Switch

Categoría: Pokémon Perrito
Tipo: Fuego
Altura: 0.4 m
Peso: 6.7 kg
Habilidad: Mar de Llamas

Gecqua

Pokémon Viento Ola Switch

Categoría: Pokémon Acuageco
Tipo: Agua
Altura: 0.3 m
Peso: 4.3 kg
Habilidad: Torrente

La región de Pokémon Viento / Ola

Si creían que Hoenn tenía «mucha agua», la región de Pokémon Viento / Ola viene a establecer un nuevo paradigma respecto a la navegación isleña y submarina de la franquicia. En estos nuevos títulos, podrás explorar un mundo abierto con hermosas islas erosionadas por el viento y un inmenso océano de aguas cristalinas mecido por las olas.

Pokémon Viento Ola Switch
Pokémon Viento Ola Switch
Pokémon Viento Ola Switch
Pokémon Viento Ola Switch

El atuendo del personaje principal dependerá de la versión del juego.

Pokémon Viento Ola Switch

Y conoceremos un Pikachu especial de acuerdo con la versión.

A partir de Pokémon Viento / Ola, los juegos también estarán disponibles oficialmente en portugués de Brasil.

Pokémon Viento / Ola (Winds / Waves) son juegos exclusivos de Nintendo Switch 2 y saldrán hasta 2027.

🔥🎂🍃

¡Feliz cumpleaños Pokémon!

El nuevo Pokémon Pombon es «sospechosamente» parecido a un personaje de un juego indie de colección de criaturas
El nuevo Pokémon Pombon es «sospechosamente» parecido a…
Todos los juegos y anuncios del Pokémon Presents (febrero 2026)
Todos los juegos y anuncios del Pokémon Presents…
¡Felices 30 años Pokémon! Japón celebra con una amplia colección de ‘merchandising’ en los Pokémon Center
¡Felices 30 años Pokémon! Japón celebra…
Pokémon Fire Red / Leaf Green suben a la cima del Mt. Silver como los juegos más vendidos en la eShop de Switch
Pokémon Fire Red / Leaf Green…
Pokémon Fire Red / Leaf Green (Switch): lista de exclusivos y qué versión elegir
Pokémon Fire Red / Leaf Green…
Más de:
Pokémon Pokémon Pokémon Ola Pokémon Ola Pokémon Viento Pokémon Viento Pokémon Waves Pokémon Waves Pokémon Winds Pokémon Winds
Sony y Bluepoint sí querían hacer un remake de Bloodborne, pero FromSoftware se opuso
Resident Evil Requiem (RE 9): así se activa «El acertijo Final» el puzle que aún nadie ha podido solucionar
El nuevo Pokémon Pombon es «sospechosamente» parecido a un personaje de un juego indie de colección de criaturas
Todos los juegos y anuncios del Pokémon Presents (febrero 2026)
Estos son los dos personajes de Stardew Valley con los que podremos casarnos en las versión 1.7
Etiquetado:
Compartir este contenido
PorCesar Nuñez
Seguir
Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
Artículo anterior Estos son los dos personajes de Stardew Valley con los que podremos casarnos en las versión 1.7
Siguiente artículo Todos los juegos y anuncios del Pokémon Presents (febrero 2026)
No hay comentarios

Lo último

Capcom Cup 12: Tokido entra por Punk, así quedan los 48 clasificados a Capcom Cup
Esports
Primera imagen oficial de Ryan Hurst como Kratos en la serie de God of War para Prime Video
Cine y TV
La película Mortal Kombat II ya tiene fecha de estreno en Latinoamérica, nuevo tráiler en español
Cine y TV
Guía de Resident Evil Requiem: cómo abrir el maletín de la oficina de S.T.A.R.S.
Videojuegos