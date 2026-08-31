Pokémon: Wild Card es la próxima película animada basada en JCC, Singapur recibirá el Campeonato Mundial Pokémon 2027, acá todos los anuncios

Una vez culminadas las finales en el Día 3 del Campeonato Mundial Pokémon 2026, el presidente y director ejecutivo de The Pokémon Company, Tsunekazu Ishihara, pasó al frente para dar las noticias más recientes referentes al mundo de Pokémon. Lastimosamente, nada de Pokémon Viento / Ola, los juegos de décima generación para 2027 exclusivos de Nintendo Switch 2.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para no perderte novedades de Pokémon. Seguir

En colaboración con el estudio de animación japonés CloverWorks, llega la primera película animada de Pokémon de larga duración en años. Pokémon: Wild Card narra la historia de un jugador de JCC Pokémon y su compañero Mimikyu. Cuando llegue el momento de jugar sus cartas, ¿tendrán lo necesario para alcanzar sus objetivos?

Mega Lucario Z debuta en el JCC Pokémon como un poderoso Pokémon Mega Evolución ex. Mira por primera vez a Mega Lucario Z ex y Sigilyph ex, con adelantos de cartas raras de Mega Ataque con Mega Darkrai ex, Mega Zygarde ex, Mega Greninja ex y Mega Rayquaza ex. También hay un avance con el nuevo logo de la serie ex★.

Los Pokémon que pueden experimentar la Megaevolución Z debutarán en Pokémon Champions el 9 de septiembre de 2026. Prepárate para luchar contra Mega Lucario Z, Mega Garchomp Z y Mega Absol Z. También verás a Rillaboom y Baxcalibur, dos Pokémon que han dejado huella en la Serie de Campeonatos Pokémon. Mega Heatran también fue revelado, así que mantente al tanto para más detalles.

Prepárate para usar tus Pokémon Megaevolucionados en todos los niveles de la Liga Combates GO y aprovecha un tercer Ataque Cargado especial exclusivo para ellos. Podrás empezar a luchar con estos Pokémon Megaevolucionados en todos los niveles de la Liga Combates GO una vez que comience GO Fest 2026: Mega Final. El evento también anuncia el regreso de Mewtwo Acorazado.

Tras la despedida de Pokémon Unite de los campeonatos mundiales, se anunció que Morpeko, Toxtricity, Jolteon y Flareon serán los nuevos Pokémon jugables que llegarán próximamente al título MOBA. Mantente al tanto para más información sobre sus movimientos únicos y su papel en el juego.

A partir de octubre del 2026, los jugadores podrán ampliar sus colecciones de cartas en la popular aplicación JCC Pokémon Pocket con la introducción de Pokémon de doble tipo en la próxima expansión del juego. Habrá más información disponible próximamente.

Por último y no menos importante, el Campeonato Mundial Pokémon 2027 regresa a Asia, visitando la hermosa Singapur por primera vez. Los entrenadores competirán y los aficionados celebrarán en la Singapore EXPO durante el fin de semana del 13 al 15 de agosto del 2027.

Con esto cerramos el cubrimiento del Campeonato Mundial Pokémon 2026, ¡hasta el 2027 desde Singapur!