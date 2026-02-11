Pokopia es mas que una utopía Pokemon, lo probamos y descubrimos algunos de sus misterios

Hace un par de semanas, gracias a The Pokémon Company International, pudimos asistir a un evento de Nintendo en New York donde tuvimos la oportunidad de probar en exclusiva para Colombia el nuevo juego de Pokémon codesarrollado por Game Freak y Koei Tecmo para Nintendo Switch 2. Este fue originalmente presentado en septiembre del año pasado, pero nos generó mucha curiosidad por su original propuesta de simulación de vida y construcción en el mundo de los juegos de Pokémon.
Con esto hay que decir que Pokémon Pokopia pone un tono distinto desde el inicio. No hay rutas con entrenadores ni un mundo que se vea tranquilo. Es más una experiencia posapocalíptica lista para ‘creepy pastas’ y teorías de conspiración. El mundo en el que aparecemos está en ruinas, donde nuestra interacción se centra únicamente con otros Pokémon y en un entorno que claramente tuvo otra vida antes. Aquí hay un profesor Pokemon que es simplemente un Tangrowth, nuestros amigos y personajes que interactuaremos serán los que encontremos en los hábitats restaurados.
Y es que en lo que jugamos, cerca de dos horas, parte del objetivo es restaurar hábitats Pokémon, pero también reconstruir edificaciones humanas, como antiguos Centros Pokémon que yacen en ruinas. Esa ausencia marca el ritmo y, en un juego que oficialmente se plantea como una experiencia tranquila de simulación enfocada en diseñar, crear y construir, termina siendo también la capa que más intriga despierta.
Ahí entra el protagonista: Ditto. Desde el comienzo se nos plantea la mayor incógnita, y fue la misma que nos hicimos todos al conocer el juego: ¿dónde están los humanos?
El juego también revela temprano otra pregunta que muchos nos hicimos: por qué Ditto se vuelve humano. No vamos a arruinar esa sorpresa, pero sí podemos confirmar lo que vimos, pues ese Ditto humanoide se puede personalizar, con opción de jugar como chico o chica y ajustar su apariencia.
En Pokopia, esa decisión no se siente como un simple elemento cosmético. Funciona más como un recordatorio constante de que el personaje está parado en una frontera extraña dentro del universo Pokémon.
Ahora, Pokémon Pokopia tiende a ser fácil de encasillarlo al solo verlo en tráileres. Hay quienes lo van a relacionar con Minecraft, otros lo leerán como un Dragon Quest Builders –mismos desarrolladores de la segunda entrega– y la interfaz tiene muchos detalles que rememoran a Animal Crossing. Lo cierto es que en lo que jugamos es difícil decir que sea un juego de supervivencia o ‘sandbox’.
Lo interesante es que Pokopia toma esas referencias sin quedarse atrapado en ellas. Aquí no se trata de construir por construir, sino de cómo esa construcción nos trae la sorpresa de más Pokémon y cómo estos pueden ayudarnos a mejorar el mundo que recién arreglamos.
Construir para encontrar Pokémon
La mecánica más obvia, y al mismo tiempo la más distinta, es que aquí “capturar” no es el centro pues después de todo no hay entrenadores. En Pokopia, encontrar Pokémon es más bien una consecuencia de entender el entorno.
Para que aparezcan, debemos armar los ecosistemas donde viven. Estos hábitats los vamos descubriendo a través de pistas que deja el juego o, en muchos casos, probando combinaciones hasta que algo funcione.
En la práctica, los ecosistemas son sencillos de concepto, pero no siempre en la ejecución. A veces basta con llenar un espacio de vegetación. En otras, la lógica te pide relación con agua. Hay otros casos curiosos que parecen un experimento improvisado hasta que se resuelven.
En nuestra sesión, encontramos gracias a una pista que colocar una bolsa de boxeo que estaba tirada por ahí junto a una silla, es el tipo de combinación que termina revelando a Hitmonchan. Esa idea —el mundo como un rompecabezas de objetos— reemplaza la tensión clásica de los encuentros aleatorios, pero nos mantiene con la emoción de poder descubrir un nuevo Pokémon.
A esta mecánica se suma otra muy de Pokémon, pero reinterpretada: los movimientos. Ditto puede aprender habilidades como Látigo cepa, Cortar o Pistola agua de Pokémon que va conociendo. En nuestra prueba esto fue gracias a Bulbasaur, Scyther y Squirtle.
Pero también vimos el otro lado del sistema. Hay momentos en los que Ditto no reemplaza a un Pokémon, sino que necesita su ayuda directa. Para generar fuego, por ejemplo, fue Charmander quien nos colaboró a encender una fogata al llegar la noche (por supuesto, hay un ciclo de día y noche).
La idea de los movimientos como herramientas termina siendo la base de nuestras acciones. Explorar, construir y progresar no se siente como un sistema genérico de «crafteo», sino como un parque de diversiones donde los Pokémon que encontramos tienen alguna utilidad. Cabe mencionar que no vale la pena solo por conocer los Pokémon, pues hay que interactuar con ellos y hacerles favores para que se hagan nuestros amigos y nos enseñen algo.
Incluso en el tiempo limitado de prueba se notaba que hay mucho por hacer. Descubrir nuevas ciudades, transportarnos a otros lugares, movernos hacia zonas altas o acuáticas con Ditto transformándose, por ejemplo, en Dragonite para volar. Ditto también tendrá acceso a una Pokédex, cuyo funcionamiento el juego explica más adelante y que sirve como guía para entender a las especies que vamos encontrando.
En nuestras horas de juego, Pokopia se siente a la par de otros juegos tipo ‘cozy’. Arreglar algo, reconstruirlo o lograr que un hábitat funcione se siente satisfactorio. El juego no nos afana, la dirección de arte es cálida y adorable, y Ditto —sin decir mucho— logra ser emotivo solo con sus gestos.
Nuestra experiencia fue satisfactoria y sentimos que el tiempo se pasó volando. La duda queda para más adelante: si con más tiempo el juego puede caer en la monotonía o si ese hilo narrativo, que parece ser mas una curiosidad que el objetivo del juego, logra sostener la intriga sobre qué pasó con los humanos.
El multijugador diseñado para jugarlo con amigos
En nuestra segunda sesión probamos el multijugador, que será compatible con el ecosistema social de Switch 2, GameShare y sus funciones de comunicación. Dentro del juego pudimos entrar con hasta tres jugadores más y trabajar por un objetivo común: encontrar materiales y Pokémon para subir de nivel el edificio que estábamos reconstruyendo.
Ahí Pokopia cambia de sabor. Entre amigos puede ser muy divertido, porque se vuelve una experiencia de coordinación constante: quién busca recursos, quién arma hábitats, quién se encarga de explorar. Con desconocidos puede ser distinto, ya que se requiere cooperación real, aunque el juego permite ‘emotes’ para comunicarse y las capacidades del Switch 2.
En esta isla también vimos la versión más directa del sistema de hábitats. Encontrábamos Pokémon con combinaciones sencillas. Uno de los ejemplos más claros fue Exeggutor en su forma de Alola: bastó con juntar una palmera con una silla de playa para hacerlo aparecer.
Aunque esta experiencia no fue nuestra favorita, puede que para muchos jugadores acostumbrados a juegos de supervivencia sea la principal.
¿Que cuántos Pokémon tiene Pokopia? ¿Que si vemos humanos? ¿Que si el juego tiene más mecánicas? Todo esto lo sabremos el 5 de marzo del 2026, cuando Pokémon Pokopia llegue a Nintendo Switch 2. Una vez podamos jugar con tiempo y sin las restricciones de la demostración, veremos si esta mezcla de reconstrucción, exploración tranquila y misterio narrativo logra sostenerse más allá de las primeras horas… y si finalmente nos deja alguna pista real sobre la desaparición de los humanos.