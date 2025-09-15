¿Pokopia? Hice mi propio Animal Crossing de Pokémon durante la pandemia

En el lejano 2020 el mundo cayó víctima de una pandemia global, llevando con ello al coincidente lanzamiento de Animal Crossing: New Horizons y lo que sería un arrollador éxito en pleno confinamiento. Cada uno se dedicó a decorar su isla a su manera, en mi caso por cuestión laboral tuve que reseñarlo, pero eso no evitó que disfrutase decenas de horas puliendo detalles, vendiendo nabos y dándole un toque personal. Gracias a la posibilidad de subir imágenes en una herramienta online y crear patrones, decidí intentar recrear una parte de Pokémon Red/Blue/Yellow en Animal Crossing: New Horizons.

MI proyecto de renovación urbanística isleña en #AnimalCrossing New Horizons es un tanto diferente al estándar. pic.twitter.com/kJXTcU9v46 — Czar_Gear.gbc 🍥 by Night 🌒 Lizard Δ (@maskedlizard) April 9, 2020

El problema es que el juego solo permite tener 50 patrones de diseño personalizados, por lo que subir todos los ‘assets’ de los juegos de Game Boy de Pokémon era realmente imposible. Ni siquiera hablando de ‘sprites’ de criaturas, solo elementos de mapa de juego como exteriores e interiores. Entonces lo primero fue subir a Animal Crossing: New Horizons ‘assets’ de los árboles, pasto, suelo, troncos y algunos misceláneos como PNJ, pokébolas, estantes e incluso bloques decorativos.

Es posible decorar la isla entera pero por el método habría sido desgastante, así que solo me centré en áreas circundantes a la casa y dentro de la misma. Por supuesto no podía dejar las habitaciones desocupadas solo para conservar los diseños, así que todas las pertenencias obstruyen el mapeado completo, pero no hay elección.

En las paredes dejé algunos detalles como el ‘sprite’ de Red/Ash y Pikachu de Pokémon Yellow, cuadros del Profesor Oak con los tres Pokémon iniciales a elegir y recordados momentos de batalla contra el Equipo Rocket. Todo es mera decoración, no cumple ninguna función especial, pero le da un toque muy personal a la casa.

Siendo sincero –y como nos pasa a varios– hace mucho tiempo no regreso a la isla de New Horizons… o a cualquiera de los pueblos de anteriores Animal Crossing en GameCube, DS, Wii y 3DS. Todos los habitantes y vecinos deben estar furiosos y los campos llenos de maleza, pero así es el ciclo de cualquier Animal Crossing tras altas dosis jugables. Sin embargo, fue el anuncio de Pokémon Pokopia lo que nos recordó a todos la existencia del simulador de vida más vendido de Nintendo.

¿Es Pokémon Pokopia un «Animal Crossing de Pokémon«? Por lo menos es la referencia más común citada, pero lo cierto es que se le ven elementos de Minecraft y hasta del viejo Harvest Moon antes de Story of Seasons –a su vez mucho antes que Stardew Valley–. Así que en Koei Tecmo y Game Freak bien podríamos tener una suerte de sucesor espiritual mientras Animal Crossing prepara su inevitable llegada a Switch 2. Ya veremos cómo resulta este simulador completamente dedicado a seguidores de Pokémon, aunque lo que más me pregunte ahora es si Koei Tecmo y The Pokémon Company vuelven a trabajar en un sucesor del grandioso Pokémon Conquest.