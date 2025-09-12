Pokopia parece un Animal Crossing combinado con Pokémon y nos encanta la idea

Una de las mayores sorpresas reveladas en el Nintendo Direct del 12 de septiembre de 2025 fue un nuevo ‘spin-off’ de una de las series más populares de la compañía que la lleva por un rumbo inesperado. El nombre de este nuevo juego es Pokopia y a primera vista parece ser la combinación de Animal Crossing con Pokémon con la que siempre habíamos soñado.

Si no vieron la presentación, aquí les tenemos el tráiler de revelación para que le den una mirada.

En este nuevo título controlaremos a un Ditto que tras encontrar un viejo PokéDex que parecía haber pertenecido a su anterior entrenadora, decide tomar forma humana y aventurarse así en el mundo. Durante su exploración va a encontrarse con otros Pokémon y decide aprovechar su apariencia para construir un nuevo poblado para ellos: una utopía Pokémon.

El tráiler de Pokopia muestra cómo construimos casas, atendemos cultivos y adornamos este nueva y adorable aldea Pokémon sin ningún Tom Nook que nos cobre hipoteca. Todavía no conocemos muchos detalles sobre este juego y es posible que al final no se parezca tanto a Animal Crossing, pero definitivamente tiene sus «vibras cozy» y siempre nos gusta ver juegos en este estilo. También parece que tendrá multijugador, o eso asumimos gracias a la aparición de un segundo personaje con forma humana y cara de Ditto en el tráiler.

Pokopia está siendo desarrollado en conjunto por Game Freak y Koei Tecmo. Aun no tiene una fecha definida de lanzamiento, pero sabemos que llegará en el año 2026 y será exclusivo de Nintendo Switch 2.