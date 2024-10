Polémica en Call of Duty: Black Ops 6, Activision cobrará para «escuchar mejor»

Call of Duty: Black Ops 6 y Activision se encuentran en el ojo de la polémica. Esto debido a que han introducido una nueva característica de audio. Esta nueva opción de audio para Call of Duty: Black Ops 6 busca mejorar el desempeño de los jugadores. Esto gracias a un «modo de auriculares mejorado» que utiliza una tecnología llamada Immerse Spatial Audio para mejorar la precisión direccional del sonido en el juego.

La controversia del modo de auriculares mejorado para Call of Duty: Black Ops 6

Aunque el modo de auriculares mejorado, que usa la tecnología Immerse Spatial Audio de Embody, está disponible de forma gratuita para probar, la creación de un perfil de audio personalizado para Call of Duty: Black Ops 6 tiene un costo de $20 USD (aproximadamente 86.000 COP) por una licencia de cinco años. Así que los jugadores deben pagar una tarifa para obtener un perfil personalizado de sonido dentro del juego. Esta decisión ha generado críticas en la comunidad de Call of Duty, las cuales acusan al juego de ser «Pay to hear» (pagar para escuchar). Otros consideran que esta característica debería estar incluida en el precio base del juego, el cual en Colombia se vende desde $269.999 COP en Steam.

La polémica en la que se está viendo envuelto Call of Duty: Black Ops 6, un día antes de su lanzamiento, se intensifica debido a la naturaleza competitiva del juego de Activision. Esto debido a que, la capacidad de escuchar con precisión los pasos de los enemigos o las explosiones puede marcar la diferencia entre la victoria y la derrota. Algunos jugadores argumentan que un perfil de audio personalizado podría proporcionar una ventaja injusta, especialmente en torneos y ligas profesionales. Sin embargo, en el mercado se encuentran productos, como los Turtle Beach Stealth 600. Estos ofrecen modos nativos en el hardware para escuchar mejor los pasos en juegos competitivos como Call of Duty: Black Ops 6.

¿Cuál ha sido la respuesta de Embody y Activision por la polémica de los perfiles de audio pagos en Call of Duty: Black Ops 6?

En foros, Embody ha destacado los beneficios de su tecnología y ha señalado que el perfil personalizado es una opción adicional, no un requisito para disfrutar del juego. Por su parte, Activision aún no se ha pronunciado oficialmente sobre la controversia que envuelve a Call of Duty: Black Ops 6 antes de su lanzamiento. Embody es una empresa especializada en audio personalizado que ha trabajado en otros videojuegos como Final Fantasy XIV y Cyberpunk 2077. Su tecnología crea perfiles de audio únicos para cada usuario, tomando en cuenta factores como la forma de la oreja y la cabeza. Estos perfiles prometen una experiencia de sonido más inmersiva y precisa según las características físicas de cada jugador.

Si bien la tecnología de Embody ofrece una experiencia personalizada para el oído del jugador. Cabe resaltar, que en PC los usuarios tienen a su disposición varias de estas herramientas. Así que, en consolas, si un jugador no tiene unos headset o auriculares especializados, no pueden tener una mejor percepción del sonido en el juego. Adicionalmente, al trasladar esto a un ambiente competitivo podemos decir que beneficia al jugador. Ya que, podrá llevar a cualquier evento sus perfiles personalizados de audio. No obstante, cobrar por esto puede ser discutible. Ya que, como saben, el precio en Estados Unidos de este juego es de $70 USD.

El lanzamiento de Call of Duty: Black Ops 6 es el 24 de octubre y estará disponible en PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One y PC.

Vía: IGN