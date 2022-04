Indie on Focus – Pompom: The Great Space Rescue

Veamos qué tenemos aquí. Un adorable hámster, una historia con divertidos gatos piratas como villanos, escenarios coloridos y música alegre. Sí, Pompom: The Great Space Rescue tiene todos los elementos de un juego de plataformas tradicional. Incluso tiene claras referencias a los grandes clásicos del género. ¿Entonces por qué carajos todas mis sesiones de juego terminaron en lágrimas y manos adoloridas?

Pompom: The Great Space Rescue NO es un juego de plataformas tradicional. De hecho, ni siquiera controlamos a su personaje titular. Es una infernal misión de escolta hecha con frustraciones y sueños rotos. Un reto solo apto para los jugadores más pacientes y hábiles con el ratón y el teclado.

Pero, a pesar de todo eso, es un videojuego con un gran diseño de niveles y que resulta muy satisfactorio cuando finalmente superamos un nivel que repetimos varias veces.

Tras una breve introducción en la que el dueño de Pompom es secuestrado por una banda de gatos piratas extraterrestres, descubrimos que este hámster no necesita nuestra ayuda para moverse ni saltar. A menos que choque con una pared alta, se moverá siempre hacia la derecha y saltará cuando se encuentre con un obstáculo o un abismo. Lo que tenemos que hacer es mantenerlo a salvo posicionando plataformas, trampolines, cuerdas y otros objetos, dando clic en switches para activar mecanismos e incluso «dibujando» caminos en la pantalla.

Esto significa que necesitamos muy buenos reflejos para analizar rápidamente la situación y reaccionar acorde. Además, hay que calcular muy bien dónde aterrizará el personaje tras un salto y cuánto tiempo disponemos para realizar una acción. Es posible pausar temporalmente el juego mientras preparamos todo, pero ese periodo de gracia es demasiado preciso como para tomarlo con calma.

Cuando logramos progresar con buen ritmo por un nivel, poniendo plataformas con precisión y tomando todos los objetos coleccionables, Pompom: The Great Space Rescue se siente magnífico. También hay niveles que funcionan como puzles sin la presión del tiempo. Pero nos hacen pensar mucho y sentir como genios cuando descubrimos la ubicación y orden correcto de objetos.

Pero en el instante en que calculamos mal la posición de una plataforma o nos demoramos una fracción de segundo para ubicarla, todo se va a la basura. Podemos tratar de salvar la situación poniendo objetos desesperadamente. Pero no siempre tendremos suficientes recursos para arreglar las cosas y termina convirtiéndose en un ejercicio fútil.

También tenemos una pequeña salvación en forma de burbujas muy limitadas. Si Pompom cae al vacío o choca con un enemigo, quedará atrapado en una burbuja y podemos guiarlo hasta un lugar seguro antes de reventarla. Eso nos puede salvar la vida, pero algunos quedarán con mal sabor de boca al saber que no pudieron superar “legalmente” un obstáculo. Es un tipo de dificultad diferente al que ofrecen otros juegos de plataformas como Super Meat Boy, Celeste y Will you Snail?.

Si Pompom: The Great Space Rescue les parece muy difícil, es posible aumentar el tiempo que podemos mantener la pausa y el número de burbujas disponibles. Aún con estas ayudas activadas, no se convierte en un juego fácil, especialmente si tratamos de conseguir todas las monedas y la zanahoria dorada de cada nivel. También hay salidas secretas que nos llevan por rutas de alta dificultad. Afortunadamente, no es necesario superar todos los niveles de un mundo para acceder a otro. Si nos atoramos en uno de ellos, tenemos otras opciones para seguir jugando.

Pompom: The Great Space Rescue no es ninguna sorpresa a nivel visual ni auditivo. Como dijimos al comienzo, tiene un estilo muy familiar al de los grandes clásicos. Los nostálgicos de SNES se sentirán como en casa al jugarlo. No es casualidad. Este título deja claro sus homenajes a juegos como Kirby’s Adventure y Super Mario World. De hecho, algunas referencias son tan directas que nos preocupa que el desarrollador reciba una llamada de los abogados de Nintendo.

Este no es el primer juego de plataformas en el que tenemos que “cuidar” al protagonista, pero sí es uno de los más variados que hemos visto y definitivamente el que más reto ofrece. Si quieren experimentar un giro interesante al género popularizado por Sonic y Mario y no le tienen miedo a un poco de dificultad, este título y el genial Wunderling DX son excelentes opciones.

Reseña basada en una copia digital de Pompom: The Great Space Rescue para Steam brindada por PID Games.