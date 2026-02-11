Poppy Playtime: así es la jugabilidad del capítulo final (5) y todos los cambios de la nueva actualización

El juego de terror Poppy Playtime prepara el lanzamiento de su capítulo final (5) titulado Broken Things y para que los jugadores no pierdan el rumbo, Mob Entertainment ha lanzado un nuevo tráiler, el cual detalla la jugabilidad que tendrá el título.

Kissy Missy también estará presente en el capítulo final de Poppy Playtime.

Ahora, los jugadores podrán vivir la parte de la historia en la que Player debe enfrentar al “Titiritero”, figura responsable de los incidentes en Playtime Co. En cuanto a la jugabilidad, el nuevo capítulo presenta novedades para GrabPack diseñadas para resolver acertijos complejos y superar obstáculos ambientales en las nuevas zonas de Playtime Corp. Asimismo, la dinámica de supervivencia que viralizó al juego de Mob Entertainment regresa con el retorno de Huggy Wuggy.

¿Cuál es la fecha de lanzamiento del capítulo final de Poppy Playtime?

El estreno oficial de Poppy Playtime: Capítulo 5 está programado para el próximo 18 de febrero de 2026. Inicialmente, el nuevo capítulo de Poppy Playtime estará limitado para los jugadores de PC vía Steam o Epic Games Store, donde el título ya se encuentra disponible para ser agregado a la lista de deseos. Por otro lado, los desarrolladores han confirmado que la versión del capítulo 5 de Poppy Playtime para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S y Nintendo Switch llegarán más adelante en el presente año.

Todos los cambios de la nueva actualización de Poppy Playtime

Adicionalmente, Mob Entertainment ha lanzado una nueva actualización, de cerca de 20 GB, para la versión de PC Poppy Playtime y estos son todos los cambios que hace a cada uno de los cuatro capítulos del juego:

Cambios generales:

Añadido el botón del Poppy Playtime Launcher para el Capítulo 5.

para el Capítulo 5. Soporte para mando en todos los capítulos y en el lanzador.

en todos los capítulos y en el lanzador. Ajustados los iconos de la aplicación para todos los capítulos.

Variedad de corrección de errores y pulido general.

Mejoras del Capítulo 1

Adición de 6 logros .

. Añadido soporte para audio en japonés y coreano.

Corregido un error donde la puerta de la sala eléctrica se atascaba.

Mejoras de estabilidad y optimización.

Cambios y corrección de errores del Capítulo 2

Adición de 32 logros .

. Los jugadores que completen una partida nueva tendrán acceso al menú Replay Encounter para acceder fácilmente a partes clave del juego.

para acceder fácilmente a partes clave del juego. La linterna ahora se puede encender y apagar libremente durante todo el juego.

ahora se puede encender y apagar libremente durante todo el juego. Añadido soporte de localización para: Texto: Español, alemán, portugués, francés, italiano, ucraniano, japonés, coreano y ruso. Audio: Español, japonés y portugués.

Actualizada la interfaz de usuario para ser más consistente con los demás capítulos.

Ajustado el equilibrio de Whack-A-Wuggy para ser más accesible con mando y facilitar su logro asociado.

para ser más accesible con mando y facilitar su logro asociado. Corregido un error donde el conducto de la oficina de Ludwig se atascaba.

Corregidos errores de secuencias que se rompían con altas tasas de refresco (FPS).

Corregidos errores de carga de secciones al reiniciar puntos de control.

Mejoras de estabilidad y optimización.

Ajustes del Capítulo 3

Adición de 31 logros .

. Añadido soporte de texto en ucraniano.

Mejoras significativas de optimización en todo el juego.

Reducción del tamaño de archivo en casi 25GB .

. Corregido un error donde la llave en la oficina del consejero desaparecía.

Correcciónes del Capítulo 4

Corregido el problema de colisión que bloqueaba un disparo crítico de la pistola de bengalas al final del juego.

Adición de 31 logros y todos sus «easter eggs» asociados.

y todos sus «easter eggs» asociados. Ajustado el equilibrio de Prison Horde para ser más accesible con mando y facilitar su logro asociado.

para ser más accesible con mando y facilitar su logro asociado. Visuales mejorados en el encuentro con el Doctor.

Corregido un error donde el puente en el que se convierte Doey era invisible.

Corregidos errores de desaparición de objetos (batería de Doey, mano azul extra en la morgue y Baba Chops).

Corregido un error donde los movimientos de Doey lanzaban al jugador fuera del mapa.

Corregido el fallo del carrito de salto en el área de la fundación.

Corregido el error que impedía leer notas en el inventario.

