Poppy Playtime Capítulo 5 – Reseña (PC)

Poppy Playtime capítulo 5: Cosas rotas es la entrega más reciente del juego de terror episódico de Mob Entertainment. Este capítulo traslada al jugador a las profundidades de la fábrica Playtime Co., específicamente a las áreas de laboratorios y salas de experimentación donde se originaron los juguetes vivientes. Adicionalmente, a lo largo de los años, las actualizaciones que traen cada uno de los capítulos de Poppy Playtime agregan mejoras gráficas y de calidad de vida a los anteriores. Gracias a esto, actualmente el título de Mob Entertainment es una experiencia redonda. Así que en nuestra reseña de Poppy Playtime, les contaremos todo lo que trae el capítulo 5: Cosas rotas y si vale la pena jugar este título de terror en el 2026.

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La historia de Cosas rotas, el más reciente capítulo de Poppy Playtime comienza como los anteriores. Ósea inmediatamente después del final del anterior. En esta ocasión Player se encuentra en una situación de vulnerabilidad directa. Ya que, con Huggy Wuggy intentando derribar la puerta que los separa solo puede escapar para buscar un lugar seguro. Tras esta persecución inicial, nos tendremos que adentrar en los laboratorios de Playtime, donde se revela el proceso de creación de los juguetes y la verdad de los experimentos realizados por la compañía.

Cosas rotas, pero pulidas

Como es costumbre de MOB Entertainment un nuevo capítulo de Poppy Playtime es una excusa para presentar nuevos peluches personajes y Cosas rotas no es la excepción. El quinto capítulo de Poppy Playtime introduce a los Wrongside Outimals, juguetes reversibles que protagonizan el típico comercial de Playtime Co que vemos al inicio del quinto capítulo de Poppy Playtime. Giblet, uno de los Wrongside Outimals que actúa como un aliado para Player junto a su compañero Chum Chompkins. Es así que al igual que Poppy y Kissy Missy, estos dos Wrongside Outimals serán los encargados de servirnos como guía en esta parte de Playtime Co.

Adicionalmente, la historia del capítulo 5 de Poppy Playtime destaca de la de entregas anteriores por el trasfondo que nos brinda a personajes conocidos e icónicos como Huggy Wuggy. Personaje, el cual tiene un segmento donde Player recolecta las memorias de Huggy Wuggy. Gracias a esto conocemos el contexto detrás de la violenta naturaleza de Huggy Wuggy y su transformación por el trato cruel que recibió durante los procedimientos que lo convirtieron en un monstruo. Es así que por la gran cantidad de lore que ingresa el quinto capítulo puede percibirse como el que menos terror genera. Ya que, en vez de un sin fin de jump scares tenemos relatos oscuros con implicaciones éticas y detalles gráficos de los experimentos médicos y psicológicos efectuados en Playtime Co.

puzzle-persecución-puzzle un ciclo que no termina en Playtime Co

Los enemigos principales de Cosas rotas son Lily Lovebraids, quien habita en una estructura similar a una casa de muñecas gigante, y Ms. Gracie. Ella es una figura que aparece en cintas y pantallas, cuya función esta ligada al condicionamiento y lavado de cerebro de los niños en la fábrica. Adicionalmente, el Prototipo (Experimento 1006) tiene por primera vez en Poppy Playtime una presencia física más marcada, revelando finalmente su diseño completo. Es por esta razón, que el quinto capítulo resalta ante los demás y es una prueba de la maduración del estudio y su proyecto.

En cuanto al diseño de niveles, en Cosas rotas nos moveremos entre laboratorios clínicos, áreas de procesamiento y la residencia de Lily Lovebraids. A diferencia de entregas previas, el quinto capítulo de Poppy Playtime destaca por ser más lineal que el anterior, aunque integra una mayor densidad de zonas ocultas. La exploración se complementa con la recolección de figuras de los Wrongside Outimals, las cuales funcionan como fuentes de información con notas sobre el trasfondo de la fábrica.

Adicionalmente, la incorporación de Glowby, un dispositivo con forma de estrella, modifica la gestión de información y la navegación, la cual antes era inexistente. Este artefacto integra una linterna y luz UV para la detección de pistas ocultas en el entorno. Además, funciona como un reproductor de audio portátil que permite procesar cintas de casete en movimiento, lo que otorga mayor fluidez al recorrido y no corta el ritmo del juego de forma abrupta —toda una mejora de calidad de vida—. Glowby también actúa como un indicador visual de estado y hasta un radar de pistas, reaccionando mediante expresiones en su pantalla ante las amenazas o el hallazgo de objetos coleccionables.

Explorar, examinar y correr

Glowby no es la única novedad de Cosas rotas, ya que, MOB Entertainment también ha renovado el GrabPack que Player usa en el capítulo 5 de Poppy Playtime. Ahora, nuestra herramienta principal de exploración incorpora tres características. La Mano de Vapor, la cual permite cargar presión para generar fuerza que sirve para activar mecanismos o proyectar objetos. Adicionalmente, la Mano Conductiva tiene la capacidad de absorber y transferir energía en forma de fuego, hielo o electricidad, siendo necesaria para despejar obstáculos o restaurar paneles dañados. Finalmente, las Esposas Magnéticas sirven como enganche en superficies metálicas.

En cuanto a acertijos (puzzles), el capítulo 5 de Poppy Playtime cuenta con una mayor cantidad de acertijos lógicos. Estos desafíos requieren el uso coordinado de las nuevas funciones del GrabPack y las herramientas de Glowby. La complejidad de estos acertijos radica en la gestión simultánea de elementos, como la manipulación de plataformas bajo presión de vapor o la alternancia de temperaturas para interactuar con sustancias desconocidas. Eso sí, como es ya costumbre, la ausencia de indicadores en ciertos demanda del jugador una observación minuciosa del entorno. Eso, como dijimos antes, gracias a las nuevas herramientas la resolución de estos puzzles

Por otro lado, este capítulo cuenta con tres diferentes enemigos con secuencias de persecución. Entre los desafíos principales se encuentra el retorno de Huggy Wuggy. Por otro lado, la sección de Lily Lovebraids introduce dinámicas basadas en el juego de «luz roja, luz verde» y trayectos de escape a través de entornos con estructuras falsas. Por último, el encuentro final contra El Prototipo evalúa nuestra velocidad de reacción. Así que tanto en enfrentamientos como en acertijos este es el capítulo con mayor contenido entre la pentalogía de Poppy Playtime.

Técnicamente impecable

Aunque bien ejecutada, la estructura de «puzzle-persecución-puzzle», luego de ya cinco años, se ha vuelto predecible. Además, las escenas de persecución, sin ser malas, al ser esencialmente «jumpscares extendidos», como en las entregas anteriores con el pasar de los intentos pierden su capacidad de generar miedo. Entendemos que cuando algo no está roto no hay que arreglarlo, pero una franquicia tan establecida como lo es Poppy Playtime en el 2026 necesita arriesgarse y dejar de caminar por lo seguro.

A diferencia de la jugabilidad, el apartado técnico de Poppy Playtime no deja de evolucionar esta entrega presenta un desempeño superior a versiones anteriores y destaca por su optimización y ausencia de errores de rendimiento. La iluminación cumple una función dual, siendo necesaria para el uso de herramientas de exploración, resolución de problemas y como un obstáculo para el jugador en la ambientación de las áreas de sigilo.

Poppy Playtime 7.5 Calificación general

Reseña hecha con una copia digital de Poppy Playtime para Steam provista por MOB Entertaiment.