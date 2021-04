Por culpa de Nicalis desapareció Save me Mr. Tako, pero volverá

Después que el distribuidor Nicalis se negara a poner dinero para una actualización de Save me Mr. Tako que arreglaría buena parte de sus falencias iniciales (físicas, cámara, dificultad, etc), su desarrollador Christophe Galati rompió relaciones con el estudio y el juego fue retirado de las tiendas digitales, desafortunadamente. La respuesta oficial de Nicalis, básicamente fue que el juego no recuperó su inversión como para justificar más presupuesto.

Save me Mr. Tako utiliza paletas de colores directamente inspiradas en el limitado hardware de Game Boy, con no más de cuatro colores en pantalla y tamaños de ‘sprites’ intencionalmente similares a los estándares de 1989. El sonido por supuesto hace uso de ‘chiptunes’ fidedignos a la clásica portátil de Nintendo.

En una publicación a través de Patreon por parte de Galati, se dio a conocer que Save me Mr. Tako será relanzado como una edición definitiva en Steam (PC) y Nintendo Switch el próximo 5 de mayo. Pero eso no es todo, pues mientras el mismo Galati publicará digitalmente el título en Steam, Limited Run Games se encargará de distribuir la versión física para consolas.

Sálvame otra vez señor Tako

Save me Mr. Tako: Definitive Edition incluirá numerosas mejoras de calidad de vida, cambios y balances técnicos (entre los que se encuentra la corrección de físicas y cámara), sistema de pistas, tres modos de dificultad, caja musical, bordes de pantalla y una nueva traducción en inglés.

Lamentablemente hay una mala noticia para los compradores originales de Save me Mr. Tako, el distribuido por Nicalis, pues no habrá descuento alguno o actualización gratuita a Definitive Edition para quienes ya posean el juego. Galati contactó a Nintendo y Valve pero le fue informado que no había forma de hacer eso posible, pues técnicamente se tratan como productos diferentes por el hecho de cambiar de distribuidor.

Vía: Limited Run Games Twitter