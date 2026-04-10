Por primera vez en su historia, el próximo juego de Professor Layton saldrá en una consola PlayStation y PC, además de Switch y Switch 2

Level-5 presentó un nuevo tráiler de Professor Layton and the New World of Steam (El profesor Layton y el Nuevo Mundo a vapor), junto al sorpresivo anuncio que no será un juego exclusivo de consolas Nintendo y móviles, como anteriores entregas, sino que también llegará a PlayStation 5 y PC (Steam), además de su revelación original para Switch y Switch 2. El juego estaba previsto para ver la luz en 2025, antes de ser aplazado hasta 2026. La nueva estrategia multiplataforma llama la atención, en especial cuando esta séptima entrega principal fue desarrollada a petición de Nintendo como exclusivo para sus consolas, tal como en la era DS y 3DS.

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La historia de Professor Layton and the New World of Steam está ubicada un año después de los eventos en The Unwound Future (2010). Tercer juego de la saga conocido en Europa como The Lost Future o El futuro perdido y lanzado en 2008 en Japón. Hershel Layton recibe una carta de Luke, quien ha viajado para vivir con su familia en Steam Bison, América. El joven asistente ha crecido y se encuentra con un nuevo misterio que solo el profesor le puede ayudar a resolver. Un fantasma llamado Joe «el rey pistolero» amenaza con evitar el progreso de una era industrial en el nuevo mundo.

“El desarrollo de Professor Layton and the New World of Steam avanza sin problemas”, dijo el presidente y director ejecutivo de Level-5, Akihiro Hino, en noviembre del 2024. “Junto con QuizKnock, que se unieron para diseñar los rompecabezas, nos dedicamos a crear el juego de Layton de próxima generación. Con Luke y Layton ahora en 3D, pueden mostrar actuaciones detalladas y expresivas mientras exploran un mundo cautivador. Estamos trabajando para lanzarlo en 2025, ¡así que estén atentos!”

El juego vendrá en idiomas japonés, mandarín, inglés, francés, italiano, alemán, español y coreano. De acuerdo con Level-5, tendrá la mayor cantidad de ‘puzzles’ en la historia de la saga. Sobre la controversia sobre el uso de IA, Akihiro Hino aclaró en el pasado que la ve como una herramienta de comunicación, no de creatividad.

Todavía no hay fecha oficial de lanzamiento de Professor Layton and the New World of Steam para 2026.