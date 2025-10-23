Por primera vez, una consola de Nintendo recibirá un juego principal de Fallout en 2026

Durante la transmisión del Día de Fallout, Bethesda reveló que llevará Fallout 4 a la segunda consola híbrida de Nintendo en 2026, con Fallout 4: Anniversary Edition. Este es el primer juego principal de la franquicia en llegar a una consola de Nintendo, pues anteriormente solo Fallout Shelter estaba disponible en Switch. Seguro porque la maquina no podía ejecutar el original Fallout 4 de PS4/Xbox One/PC que está por cumplir 10 años.

La Edición Aniversario incluye el juego base y los seis complementos oficiales: Automatron, Far Harbor, Nuka-World y las tres expansiones del Workshop. Además, hay más de 150 contenidos del Creation Club por descubrir. Nuevas armas, diferentes razas de Dogmeat –el buen chico canino y compañero de aventura posapocalíptica–, nuevas misiones y mucho más para hacer de esta una extensa experiencia.

El avance de arriba no nos dice mucho sobre este ‘port’, así que probablemente tendremos que esperar hasta el año que viene para obtener más información sobre su aspecto y funcionamiento en Nintendo Switch 2. Sin embargo, en Xbox Series X/S, Xbox One, PC, PlayStation 5 y PlayStation 4, Fallout 4: Anniversary Edition estará disponible el próximo 10 de noviembre.

En Fallout 4 eres el único superviviente del Refugio 111. Tras el asesinato de tu esposa y el secuestro de tu hijo, te adentras en el mundo de la Commonwealth, una enorme región posapocalíptica que abarca Boston y otras partes de Massachusetts. Nunca dijimos que el futuro fuese una tarea fácil.