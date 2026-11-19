A 23 días de que se celebre The Game Awards 2026, el 10 de diciembre, ya conocemos los cinco nominados a Mejor Juego de Pelea. 2XKO, Avatar Legends: The Fighting Game, Invincible VS, Marvel Tokon: Fighting Souls y My Hero Academia: All’s Justice son los juegos de pelea que competirán por el galardón. Esta selección evidencia un año en el que han predominado los títulos de combate por equipos. Sin embargo, también ha sido catalogado por la comunidad de juegos de pelea (FGC) como una temporada con pocas opciones sólidas.

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¿Un juego muerto podría ganar a mejor juego de pelea en The Game Awards 2026?

Una de las nominaciones más polémicas en la categoría de mejor juego de pelea del 2026 en TGA es la de 2XKO. El juego de pelea ambientado en el universo de League of Legends fue nominado por segundo año consecutivo. Esto, a pesar de que Riot Games anunció anteriormente el cierre de su desarrollo activo. Todo esto, sin que el juego lograra alcanzar siquiera un año de vida activa ni millones de jugadores, como lo quería Riot Games. Sin embargo, no podemos negar que, aunque contó con una saludable escena de esports, un equipo de desarrollo apasionado y logró consolidar una base sólida de fanáticos, su cancelación vuelve cuestionable su nominación e incluso una posible victoria, la cual evidenciaría aun más una crisis creativa en el género.

Los otros nominados a mejor juego de pelea tampoco están libres de polémica

Por otra parte, los demás competidores de la categoría han tenido lanzamientos accidentados o su presencia se siente como relleno para alcanzar los cinco nominados. Marvel Tokon: Fighting Souls posee buenas cualidades, pero su lanzamiento en PC resultó desastroso en rendimiento, comprometiéndolo comercialmente. Invincible VS, pese a resultar entretenido, no ha logrado cautivar a los fanáticos del genero y sus números de usuarios activos —por lo menos en PC— lo confirman. Mientras tanto, el arena fighter de Bandai namco, My Hero Academia: All’s Justice ha pasado prácticamente desapercibido y de todos los juegos de la lista es el único que no es competitivo. Una vez dicho esto, es claro que para mi solo hay una opción viable para votar por el mejor juego de pelea del 2026 en The Game Awars.

¿Por qué Avatar Legends merece ser el mejor juego de pelea del 2026?

Avatar Legends: The Fighting Game es en mi opinión el único candidato con méritos suficientes para llevarse el galardón al mejor juego de pelea del 2026 en TGA. Tras un breve retraso aceptado positivamente por los jugadores para pulir el producto y añadir contenido nuevo, el título debutó en julio. No obstante, Avatar Legends salió al mercado incompleto, sus desarrolladores reaccionaron rápidamente con el parche Avatar State, una actualización con cambios profundos en la jugabilidad que completó la experiencia y demostró una escucha activa hacia la comunidad.

Esta comunicación constante se reforzó al permitir que los fanáticos votaran por el último personaje descargable de la primera temporada de contenido DLC. Además, medios y la comunidad han elogiado su equilibrio, la variedad de estilos de sus personajes, la fluidez de sus animaciones hechas a mano, la accesibilidad para novatos y la exigencia en la ejecución que demanda a nivel competitivo, destacando al tiempo el respeto hacia el material original de la serie, más allá de las limitaciones de su modo historia. El respaldo a Avatar Legends en TGA sería un llamado de atención a los desarrolladores mostrándoles los que la FGC necesita. Esto es, un proyecto respaldado por desarrolladores comprometidos con el soporte activo y la mejora continua de la experiencia del usuario.

Aunque Marvel Tokon parte como posible favorito en las apuestas, la industria enfrenta un panorama complejo; de seguir esta tendencia de lanzamientos problemáticos y cierres prematuros, el 2027 puede apuntar a ser un año crítico para el género de juegos de pelea. Ya que, nadie nos asegura que Marvel Tokon pueda llegar a tener una segunda temporada.