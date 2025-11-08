Videojuegos

Umamusume: Pretty Derby, Konami retira la demanda de 29 millones de dólares contra Cygames

Umamusume: Pretty Derby seguirá activo y engrosando su base de fieles fanáticos de las carreras y conciertos de caballas.

Las demandas por patentes en Japón no siempre tienen que ver con Nintendo. Uno de los mayores litigios de la industria de videojuegos en el país del sol naciente es entre Konami y Cygames. Sin embargo, hoy se ha conocido que Konami, la desarrolladora detrás de Silent Hill f, y Cygames, el estudio responsable del exitoso juego para dispositivos móviles Umamusume: Pretty Derby, han llegado a un acuerdo para resolver una disputa por patentes.

La demanda fue presentada inicialmente por Konami en el Tribunal de Distrito de Tokio en marzo de 2023 contra CyberAgent, la empresa matriz de Cygames. Konami alegaba que el popular juego de entrenamiento de “chicas-caballo” infringía una de sus patentes de jugabilidad. Por esta razón, Konami buscaba una indemnización de aproximadamente $29 millones de dólares (unos ¥4 mil millones yenes aproximadamente) y el cierre de los servidores y el final de la distribución del juego Umamusume: Pretty Derby.

¿Por qué demandó Konami a Cygames, los desarrolladores de Umamusume: Pretty Derby?

Cygames, por su parte, había negado rotundamente las acusaciones, Además, insistió en que Umamusume no violaba ninguna patente. Todo esto mientras se mantuvo firme en su intención de defender su posición legalmente. Sin embargo, ahora, ambas compañías han confirmado la resolución del asunto mediante un acuerdo. Como resultado, Konami ha retirado su demanda y Cygames continuará ofreciendo los servicios de Umamusume: Pretty Derby con normalidad. Aunque los términos financieros del acuerdo no han sido revelados, diferentes reportes confirman que el impacto en el rendimiento empresarial de CyberAgent ha sido “mínimo”.

En cuanto a los motivos de la demanda, se especula que la controversia se centraba en un sistema de juego que permite a los usuarios seleccionar personajes y unidades de “apoyo” para desencadenar eventos específicos dentro del entrenamiento. A pesar de la batalla legal, el juego móvil sigue siendo uno de los títulos más rentables de Japón, dominando constantemente las listas de la App Store y generando miles de millones de yenes en ingresos anuales. Adicionalmente, su éxito ha logrado incrementar su base de seguidores incluso en nuestra región. Esto gracias a su curiosa combinando de carreras hípicas con elementos de la cultura idol.

Esperamos que esta decisión de Konami también sea el fin de las prácticas de estas empresas para monopolizar conceptos o ideas que pueden incluso evolucionar en manos de otros desarrolladores.

Vía: Automaton

