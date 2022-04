Electronic Games Development Company (EGDC), una compañía subsidiaria de Mohammed bin Salman Foundation (Misk), es ahora la poseedora del 96.18% de las acciones de la desarrolladora japonesa SNK. EGDC es una compañía del príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, la cual ya había comprado en el 2020 el 33,3% de las acciones de SNK. Ahora, gracias a un reporte oficial de la compañía conocida por juegos como KOF XV, hemos conocido que este nuevo acuerdo permitirá que SNK mejore sus capacidades.

¿Cómo y por qué adquirió Misk Foundation el 96% de las acciones de SNK?

Más presencia de Arabia Saudí en los videojuegos puede ser una de las razones de por qué adquirió Misk Foundation el 96% de las acciones de SNK.

En noviembre del 2020, Electronic Gaming Development Company invirtió inicialmente $216,5 millones de dólares estadounidenses en SNK. En ese momento, EGDC adquirió una participación del 33,3 % de las acciones de la empresa. Adicionalmente, EGDC tenía un plan para comprar una participación adicional del 17,7% de acciones de SNK en el futuro para aumentar su participación al 51 %. Ahora en el 2021, el negocio cerro con la adquisición del 96.18% de las acciones de SNK por parte de la empresa del príncipe heredero de Arabia Saudí.

Mohamed bin Salmán bin Abdulaziz —príncipe heredero de Arabia Saudí es quien compró la mayoría de acciones de SNK— es el fundador y presidente de Misk Foundation. Adicionalmente, EGDC y el estudio de animación de Arabia Saudí llamado Manga Productions también son propiedad de la Fundación Misk.

¿Cómo puede afectar la compra de SNK a los próximos lanzamientos de juegos?

La influencia de la empresa del príncipe de Arabia Saudí Mohamed bin Salmán ya se había visto en KOF XIV, juego que contaba con la presencia de Najd. Esta luchadora, la cual debutó en KOF XIV es originaría, al igual que el escenario que salió junto a ella, de Arabia Saudí. Ahora la pregunta es ¿Cómo puede afectar la compra de SNK a los próximos lanzamientos de juegos?

La respuesta a esa pregunta se puede encontrar en el resurgimiento de la compañía de Osaka en los últimos años. Así que pueden estar tranquilos, ya que luego de la compra de SNK por parte de Misk Foundation es probable que incluso se puedan ver proyectos de ‘anime’ basados en las franquicias de SNK. Esto debido a que, Manga Productions también ha colaborado con Toei Animation en una serie de proyectos de ‘anime’.

Misk Foundation, quien compró a SNK, también es dueña de un estudio de animación.

Toei Animation y Manga Productions colaboraron en el corto The Woodcutter’s Treasure, Future’s Folktales y The Journey.

¿Arabia Saudí ha hecho otras inversiones en la industria de los videojuegos?

Misk Foundation, quien compró a SNK es propiedad del príncipe heredero de Arabia Saudí, país que invierte en la industria de los videojuegos.

Una broma recurrente en las comunidades de juegos de pelea es el lanzamiento de un nuevo juego de la serie Capcom Vs SNK, o SNK Vs Capcom. Sin embargo, gracias a la reciente adquisición de SNK por parte de Misk Foundation estamos un 5% más cerca del regreso de una posible tercera entrega de este crossover entre Capcom y SNK. Esto debido a que el 4 de febrero del 2022, el fondo de riqueza soberana de Arabia Saudí invirtió cerca de $1 billón de dólares para adquirir más del 5% de acciones de Capcom y la distribuidora surcoreana Nexon. Así que soñar no cuesta nada.

Esperemos que esta nueva etapa de SNK junto a Misk Foundation, quien la compró, este llena de nuevos lanzamientos y retornos de queridas franquicias. Esperamos que la reputación de su nuevo dueño no opaque el buen momento que atraviesa esta legendaria desarrolladora.

