Ya conocimos todos los juegos nominados a los premios The Game Awards 2026 y muchos jugadores quedaron sorprendidos —algunos incluso enojados— de ver en la lista a Grand Theft Auto 6, un juego que en ese momento no había salido a la venta. ¿Cómo pueden nominar un título que nadie ha jugado? Fue una pregunta que llenó las redes sociales de inmediato, pero la respuesta es bastante sencilla: el jurado que elige a los nominados tenía acceso a GTA 6 desde varias semanas atras.

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Si visitan la sección de repuestas a preguntas comunes (FAQ) de The Game Awards se darán cuenta que los juegos nominados no son elegidos ni por Geoff Keighley ni por la comunidad de jugadores en general:

Los nominados para la mayoría de categorías de The Game Awards son elegidos por un jurado internacional de más de 100 publicaciones e influenciadores seleccionados por su historial en la crítica de videojuegos. (…) Cada publicación entrega una lista confidencial basada en las opiniones colectivas y diversas de su equipo editorial, eligiendo sus cinco principales elecciones en cada categoría. (…) Las listas son tabuladas y los cinco juegos que aparecen en más listas son elegidos como nominados. En caso de empate, seis o más nominados pueden ser anunciados para cada categoría.

Al ser en su mayoría parte de la prensa de videojuegos, los miembros del jurado suelen recibir con anticipación acceso a los juegos que han salido durante el año para ser reseñados o para ser considerados para los premios. GTA 6 es uno de esos juego y dichas publicaciones —entre las que nos contamos— ya tienen acceso a éste desde hace varias semanas. GamerFocus también es jurado en The Game Awards.

En 2026, los juegos elegibles a The Game Awards son todos aquellos que hayan salido a la venta antes del 20 de noviembre de 2026. Grand Theft Auto 6, como todos saben, sale a la venta el 19 de noviembre y eso lo convierte en una elección válida. Como ya vieron, el problema no es que la gente no haya podido jugarlo antes de elegirlo entre los nominados —tuvimos tiempo de sobra gracias a la anticipación con la que tuvimos acceso— el problema es que la fecha «de corte» elegida parece escogida específicamente para poder incluir este título entre los nominados de este año. En años anteriores, la fecha de corte se encontraba alrededor del 10-12 de diciembre, exactamente un mes antes de la celebración de la entrega de premios.

Pero incluso si ese es realmente el caso, las reseñas de GTA 6 demuestran que este es un excelente juego que definitivamente merece la nominación y probablemente ganar uno o varios de los premios a los que está nominado. Incluso aunque se vea afectado sesgadamente por lo reciente que es —un fenómeno psicológico real— nadie puede ya dudar de su altísima calidad.

Grand Theft Auto 6 saldrá para PS5 y Xbox Series X|S el 19 de noviembre de 2026. Llegará eventualmente a PC, pero esta versión aún no tiene fecha de lanzamiento y todavía no se abrirá la compra anticipada de ésta. Pueden conocer detalles sobre el precio del juego en Colombia, México y otros países de la región siguiendo este enlace.