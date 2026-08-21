Por qué Hidetaka Miyazaki de FromSoftware eligió a The Duskbloods como exclusivo para Nintendo Switch 2

Hidetaka Miyazaki, la mente maestra detrás de los ‘Souls’ de FromSoftware, explicó la decisión de lanzar The Duskbloods en exclusiva para Nintendo Switch 2. Dark Souls: Remastered llegó a Nintendo Switch hace unos años, pero no hubo más lanzamientos desde entonces en plataformas Nintendo. Elden Ring: Tarnished Edition se lanzará para Nintendo Switch 2 el 28 de agosto y The Duskbloods tendrá una prueba de red en Switch 2 del 21 al 24 de agosto.

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En una entrevista con IGN, Miyazaki tuvo la oportunidad de hablar sobre la idea del juego con Nintendo, quienes la acogieron positivamente y con expectativa futura. Nintendo también participó en el desarrollo apoyando con retroalimentación. Miyazaki reconoció que FromSoftware suele introducir a los jugadores sin explicarles realmente cómo funcionan las cosas, pero que «Nintendo es sin duda el socio ideal para transmitir mejor esa información de una manera comprensible para el jugador».

“En cuanto a la razón por la que inicialmente decidimos trabajar con Nintendo, tuvimos la oportunidad de hablar con ellos sobre la idea del juego y creo que se mostraron muy entusiasmados y receptivos. Demostraron una visión muy innovadora sobre cómo desarrollarlo. Incluso antes de considerar el aspecto comercial, eso por sí solo me pareció muy atractivo y me dio mucha más seguridad para seguir adelante con el proyecto.

Por supuesto, el juego aún no ha salido, así que hay más cosas que considerar, pero en cuanto a la relación actual y cómo creemos que va, hasta ahora, los sistemas y las reglas generales del juego son muy singulares, creo que contar con alguien que pueda brindarnos constantemente retroalimentación, apoyo, ideas adicionales y sobre todo, el equilibrio, ya que estas características son bastante complejas y difíciles, es fundamental.

Además, dada la complejidad de los sistemas, los tutoriales de introducción y asegurarnos de que los jugadores comprendan cómo funciona el juego y cómo tener éxito es algo que históricamente no hemos logrado transmitir con mucha facilidad”.

Hemos dejado que los jugadores lo resolvieran por sí solos. En este caso, Nintendo es sin duda el socio ideal para transmitir mejor esa información de una manera comprensible para el jugador; sin duda, se ajusta a sus puntos fuertes».

The Duskbloods es por ahora un juego exclusivo para Nintendo Switch 2 y no hay planes de llevarlo a otras plataformas.