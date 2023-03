En la noche del jueves 16 de marzo, Fortnite recibió en su tienda las esperadas ‘skins’ de dos personajes muy queridos de Capcom. Por lo visto en las partidas que hemos jugado desde entonces, han sido bastante populares, pero hay jugadores que están un poco decepcionados por uno de estos atuendos. En Fortnite, la ‘skin’ de Leon S Kennedy aparece con su ‘look’ de Resident Evil 4, pero sin su icónica chaqueta.

Pueden ver cómo luce este personaje en el juego a continuación.

La chaqueta que este personaje usa en las primeras horas del juego y que también aparece en el inminente ‘remake’ se ha vuelto un elemento icónico del personaje y es muy deseada por los fanáticos. Como se puede ver en comentarios hechos en foros y redes sociales, muchos decidieron no adquirir esta nueva ‘skin’ debido a la ausencia de la chaqueta o ‘bomber jacket’ de piel de carnero.

Si si muy chévere tener Skin de León en Fortnite pero yo lo quería con la chaqueta de cuero o con uniforme de Racoon City. — Camilo (@AbogadoWho) March 17, 2023

Lo que muchos no saben es que hay una razón de peso por la que Leon no tiene su ‘look’ completo.

¿Por qué la ‘skin’ o atuendo de Leon S Kennedy en Fortnite no tiene su chaqueta de Resident Evil 4?

Resulta que la la chaqueta o ‘bomber jacket’ que Leon usa en Resident Evil 4 es un elemento licenciado. Su representación en el juego de Capcom tiene permiso de Schott NYC, la empresa que las fabrica y vende.

Pueden encontrar esta chaqueta a la venta en dicha tienda. Tiene un costo de $1.495 dólares, lo cual son más de 7 millones de pesos colombianos. Es claro que el gobierno estadounidense le paga muy bien a Leon .

Ya que esta chaqueta o ‘bomber jacket’ es un producto licenciado, solo puede aparecer en juegos como Resident Evil 4 o Fortnite con permiso explícito de sus licenciatarios o pagando por sus derechos de imagen. No sabemos que clase de acuerdo tenga Capcom con Schott NYC, pero es claro que Epic Games decidió no pagar ni negociar para poderla tener en su juego. Después de todo y a pesar de lo icónica que es, Leon no la tiene puesta durante la mayor parte del tiempo en el juego que la hizo famosa.

Lo que no tiene excusa es que Leon en Fortnite no tenga su uniforme de RPD como estilo alternativo. Epic Games, ¿cómo justificas eso?

