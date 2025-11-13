Por qué los juegos de Nintendo jamás llegarán a otras plataformas –y por qué los de Sony podrían hacerlo en Switch 2

Juegos de Xbox en consolas PlayStation y uno que otro en Switch, así como juegos de PlayStation en PC. ¿Lo normal sería que los tan apetecidos exclusivos de Nintendo también llegaran a otras plataformas? La verdad es que no, Nintendo jamás compartirá sus juegos exclusivos en otras consolas y PC por razones más que obvias, pero vamos a repasarlas para que quede un poco más claro.

Nintendo es tanto el fabricante de sus consolas como el desarrollador de sus First Party. Solo en el ‘hardware’ de la Gran N puedes jugar los títulos de Nintendo de forma legal. Una enorme cantidad de usuarios, en concreto 164.37 millones hasta septiembre, han comprado consolas Switch y Switch 2 para jugar First Party de la compañía en contraste con juegos de terceros.

Si bien Switch 2 comparte catálogo con Switch, poco a poco llegan los exclusivos.

Sí, es cierto que –por lo menos hasta el primer Switch– las consolas de Nintendo suelen ser menos potentes que las de sus rivales. Si los juegos exclusivos de Switch 2 salieran en, por ejemplo PS5 y Xbox Series/X, ¿por qué alguien se conformaría en jugarlos en un sistema menos potente cuando la obsesión es usar la máquina con más especificaciones? Los exclusivos son los que le dan valor a un sistema, muy al contrario de lo que piensa la presidenta de Xbox. Los de Nintendo se venden entre tres y cinco veces más que los de Xbox y PlayStation.

Por otra parte, están las populares franquicias de Nintendo. Sus propiedades intelectuales –Mario, Zelda, Donkey Kong, Kirby, etc– son la identidad de la compañía, algo difícil de establecer en el caso de Sony o Microsoft, pues carecen de la misma trayectoria. Para Nintendo no existe necesidad de cambiar el rumbo a su estrategia con Switch y Switch 2, que ha demostrado ser altamente superior a la de la competencia. Tampoco hay necesidad financiera en llevar sus IP a PC u otras plataformas, pues las ganancias son completas en su ‘hardware’ y al final del día todo es un negocio.

«What If?»

El último punto crítico de Nintendo –aunque tampoco para llevar a su quiebra, lejos de ello– ocurrió entre 2013 y 2015, cuando Wii U y 3DS eran sus dos únicos pilares. A partir de 2017 con Switch, los ingresos en videojuegos solo se han incrementado, sumado al mercado para móviles, los parques temáticos como Super Nintendo World y películas como Super Mario Bros. Con más proyectos para el futuro en diferentes ámbitos del entretenimiento, Nintendo tiene cada vez menos razones para compartir su buena posición.

El incierto caso Sony

¿Veremos juegos de PlayStation 5 en Nintendo Switch 2? Desde un punto de vista técnico es poco factible asegurarlo, pues aunque la híbrida tiene exponentes como Cyberpunk 2077, juegos como Stellar Blade o Spider-Man 2 pueden exigir más de lo que podría dar Switch 2, incluso si es una máquina decente. En el caso financiero, Sony tendría más probabilidades de acceder a ello después de llevar su catálogo a PC y a raíz de «no considerar a Nintendo como un competidor en la industria«. Sin embargo, como pesa más el asunto técnico y una adaptación a medias solo afectaría la imagen de un juego, tampoco apostamos mucho por los juegos de Sony en Switch 2.