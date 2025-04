¿Por qué Mario Kart World tiene un precio de $80 dólares estadounidenses? –no euros

Estamos al tanto de la controversia alrededor de los precios en los juegos de Nintendo Switch 2. En lugar de un valor estándar, estos fluctúan entre los $70 y $80 dólares estadounidenses, este último precio en el caso de Mario Kart World. Sin embargo, en esta ola social de indignación es normal ver cómo la desinformación se expande sin filtro alguno. Cosas como confundir euros con dólares estadounidenses, cuando las monedas son de dos mercados con impuestos completamente diferentes.

El asunto del precio de Mario Kart World en Switch 2

Si buscas una respuesta más profesional que las interminables quejas airadas en redes sociales –donde varios usuarios continúan citando que el juego cuesta $90 USD, sin fuente oficial alguna–, puedes leer esta explicación de un profesor de economía publicada a través de Twitter. De igual manera tienes el derecho como consumidor a pensar de otra forma, pero recuerda que siempre es mejor estar correctamente informado.

«Hay múltiples factores que influyen en el precio, sobre los que Nintendo probablemente nunca hablará con demasiado detalle públicamente, porque así es como funcionan las finanzas en una empresa. Por ejemplo, el yen japonés se ha depreciado frente al dólar estadounidense. Esto es una mala noticia para cualquier empresa japonesa cuyo territorio principal sea Estados Unidos, ya que el dinero que generen aquí no se convertirá bien a yenes. Por lo tanto, eso solo significa que, de hecho, ganan menos dinero con cualquier producto vendido en Estados Unidos que con cualquier producto vendido en Japón u otros países más favorables. Así que ahora, esta es una realidad que no existía en 2017.

Ahora hay que considerar la economía estadounidense por encima. Mario Kart 8 Deluxe costaba $59.99 en 2017. Solo la inflación, sin otros factores, lo convierte en $78 hoy. Vemos ese precio de $79.99 y parece caro, pero la inflación solo mantiene el ritmo. A pesar de esto, debido a la mala relación entre el yen y el dólar estadounidense, Nintendo, de hecho, está obteniendo MENOS ganancias por copia vendida de Mario Kart World, incluso a ese precio de $80, que a $60 en 2017. Así que, aunque esto pinta mal para los consumidores, Nintendo está sufriendo un golpe incluso a ese precio.

Es probable que esta sea la razón por la que los precios son tan altos en otros países. El yen no se está comportando bien frente a ninguna otra moneda en este momento.

Así que si me preguntan si Nintendo está cobrando de más por Mario Kart World, la respuesta es rotundamente no. De hecho, está cobrando un poco menos. La industria de los videojuegos ha sido volátil durante años y, si bien algunos gastan de más, el otro aspecto es que las empresas están obteniendo menos ganancias reales por juego vendido porque el dinero simplemente no vale lo mismo.

Todo se ha vuelto más caro. Es difícil de aceptar, pero las consolas de videojuegos son un artículo de lujo. Los artículos de lujo suelen verse más afectados que los artículos esenciales. El hecho de que Nintendo, y eventualmente PlayStation y Xbox, no hayan trasladado todo esto completamente al consumidor ha sido, en general, positivo para este, aunque haya sido negativo para los desarrolladores de videojuegos.

¿En general? Me sorprende que no haya sido mayor. Pero Nintendo no puede ignorar estos factores o perjudicaría enormemente los márgenes de beneficio de las empresas, lo que, incluso con buenas ventas, podría provocar despidos y cierres de estudios. Puede que vendan menos copias de juegos esta generación, y puede que ocurra de todos modos. Pero confían en que la gente realmente quiera mantener a Nintendo en sus vidas. El tiempo dirá si funciona. No hay un enfoque correcto o incorrecto. Todas las empresas están intentando navegar por la economía mundial en este momento.»