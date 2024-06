Una de las noticias más emocionantes que salieron del Nintendo Direct del 18 de junio fue la revelación de una colección de los juegos de pelea de Marvel para arcades de Capcom. Esta saldrá para PC, PS4 y Nintendo Switch incluira X-Men: Children of the Atom, X-Men vs. Street Fighter, Marvel Super Heroes, Marvel Super Heroes vs. Street Fighter, Marvel vs. Capcom, Marvel vs. Capcom 2 y el ‘beat em’ up’ The Punisher. Seguramente notaron que falta una consola en el listado de plataformas a las que llegará. ¿Por qué Marvel vs Capcom Fighting Collection no llegará a Xbox?

Este no sería la primera colección de juegos clásicos de Capcom que no llega a la consola de Microsoft. Si han puesto atención en los últimos años se habrán dado cuenta que The Great Ace Attorney Chronicles, Mega Man Battle Network: Legacy Collection y los dos Monster Hunter Stories tampoco llegaron a Xbox. Sin embargo, otras compilaciones de juegos de Mega Man y Ace Attorney sí lo hicieron. ¿Qué está pasando?

Todo indica que la culpa es de MT Framework.

¿No saben qué es eso? Ya se los vamos a explicar.

Qué es MT Framework

MT Framework es un motor de desarrollo de videojuegos creado por Capcom. Este fue usado para crear la mayoría de juegos de la compañía desde mediados de los años 2000. En 2017 Capcom comenzó a publicar videojuegos desarrollados con un nuevo motor llamado RE Engine. Este ha resultado tan exitoso que la empresa lo ha estado usando incluso para su recopilación de clásicos Capcom Arcade Stadium y ha ido desechando poco a poco el uso de su anterior herramienta.

En los últimos dos años el motor MT Framework se la limitado prácticamente a relanzamientos de juegos «viejos» y son precisamente estos los que no hemos visto llegar a la consola de Microsoft. A simple vista eso no tiene mucho sentido, después de todo hemos visto una gran cantidad de juegos hechos con este motos en Xbox One y Series X|S.

¿Por qué Marvel vs Capcom Fighting Collection no llegará a Xbox?

Desde hace algún tiempo corre el rumor de que Capcom dejó de apoyar internamente a los equipos de desarrollo de MT Framework para la consola Xbox One. Esto no era más que una teoría que corría por foros, pero ahora está cobrando más fuerza.

Citando una publicación sobre esta teoría en Twitter, el periodista Jez Corden de Windows Central y el podcasts XB2 dijo lo siguiente:

this is true. btw.



capcom has no pipeline for porting (older?) mt framework games to xbox rn, and to fix that would require more investment than it would be worth, at least in their estimation.



i would like to see xbox step in to help, if it was possible, to shoulder the cost. https://t.co/nxBm0EcOP7 — Jez (@JezCorden) June 18, 2024

«Esto es verdad. Capcom ahora no tiene un proceso para hacer versiones para Xbox de juegos (¿viejos?) hechos en MT Framework. Arreglar esto requeriría una mayor inversión de la que valdría la pena la pena, al menos en sus estimados». Jez Corden

Corden agrega que le gustaría ver a Xbox ayudar a solucionar esto.

Aunque no cita sus fuentes, es un periodista respetado y la comunidad parece haber aceptado esto como una respuesta oficial. La razón por la que Marvel vs Capcom Fighting Collection no llegará a Xbox es porque a la empresa no le resulta viable crear un proceso para llevar juegos como ese a la consola de Microsoft.

Sin embargo nos queda una duda. ¿Por qué Capcom no uso RE Engine para hacer esta compilación y así evitar problemas a la hora de llevarlo a Xbox? Algunos fanáticos creen que RE Engine no tiene un buen soporte para permitir el juego en línea de juegos clásicos y esa sería la razón. Por supuesto no hay nada oficial.

Ahora que ese misterio parece estar resuelto, comenzaron los rumores sobre la falta de versiones nativas para PS5 en todas esas colecciones de juegos. Parece que se trata de un problema técnico similar.