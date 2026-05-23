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Por qué Mina the Hollower es tan económico, si el indie de Yacht Club no tiene detrás presupuestos descomunales como los de Silksong y Mixtape

Mina la facturadora.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 3 min

Mina the Hollower es un lanzamiento muy importante para Yacht Club, ya que el estudio desarrollador de Shovel Knight necesita que su último juego sea un éxito o tendrán serios problemas financieros. A diferencia de otros estudios ricos e independientes como Team Cherry, que se dieron el lujo de trabajar gratis por mucho tiempo y cobrar solo $20 USD por Silksong; o el caso de Beethoven & Dinosaur con Mixtape y el gigantesco respaldo monetario de Annapurna para pagar licencias de canciones a perpetuidad, costosos kits de prensa y vaya uno a saber si calificaciones perfectas de medios grandes.

El precio final de Mina the Hollower a 20 dólares estadounidenses, podría considerarse bastante asequible para un juego con tan buena cantidad de contenido. No vale la asociación común que porque un juego es 2D necesariamente tiene que ser barato, eso es horriblemente discriminatorio y hasta excelentes juegos 3D pero de desplazamiento lateral como Metroid Dread sufrieron por ello, asociándolos al «2D».

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El simple hecho que Mina the Hollower provenga del mismo estudio responsable del justamente aclamado Shovel Knight ya genera mucha expectativa. El nuevo juego fue aplazado en varias ocasiones a través de los años, pero finalmente ve la luz del día al final del túnel. Sean Velasco, diseñador y director de Yacht Club Games, mencionó que Mina tiene un precio muy razonable, pero algunas compañías podrían haber optado por un precio más elevado, especialmente teniendo en cuenta la trayectoria del equipo.

“¡Le pusimos un precio para venderlo rápido! Queremos vender muchas copias. Consideramos que probablemente podríamos venderlo más caro, pero pensamos que la gente está pasando por dificultades económicas en este momento, y además hay muchísimos otros juegos geniales. ¡Así que queríamos que Mina se sintiera como una compra segura!”, comentó Velasco a RPG Site en una entrevista reciente.

Por su parte, el paquete de actualización de la versión de Nintendo Switch a Switch 2 será gratuito. En la segunda consola híbrida, hay más fotogramas, resoluciones de pantalla mayores, compatibilidad con HDR y funciones de «ratón» –no Mina– para los Joy-Con 2.

Mina the Hollower estará disponible para PS5, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, PC, Linux y macOS el 29 de mayo del 2026.

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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