¿Por qué no hay más idiomas en Undertale además de inglés y japonés? Básicamente Toby Fox no cree que su visión se reflejaría igual

Toby Fox, creador de Undertale y Deltarune, explicó por qué sus juegos no cuentan con más traducciones. Fox lanzó Undertale originalmente en inglés. Posteriormente, se asoció con Keiko Fuchicho y 8-4 para traducirlo al japonés. Con Deltarune ocurrió lo mismo. En otras palabras, si no sabes inglés o japonés difícilmente disfrutarás estos juegos. A estas alturas muchos no le vemos problema a seguir jugando en inglés, como por obligación nos tocó desde antaño. Sin embargo, para otros jugadores este no sería el caso. Fox indicó que por el momento no hay planes para ofrecer traducciones oficiales a otros idiomas.

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Según Fox, la falta de traducciones de Undertale se debe a que desea un lanzamiento oficial que refleje su visión. A pesar de haberlo intentado con 8-4 en el pasado, «aún no se ha concretado nada». En el caso de Deltarune, «desde el punto de vista del desarrollo, no es factible ofrecer soporte para otros idiomas ahora mismo, ya que retrasaría el lanzamiento del juego».

A continuación la declaración completa de Fox.

«Lamentablemente, no existen traducciones de Undertale a otros idiomas además del japonés. Esto incluye español y portugués brasileño, así como todos los demás idiomas: mandarín, coreano, ruso, francés, alemán, italiano, entre otros.

Sé que es una pena que no haya otras traducciones oficiales de Undertale. Pero quiero dejar claro que esto no se debe a que tenga rencor hacia otros países. Se debe a que, si publico algo oficial, quiero que refleje mi visión. Solo pude hacerlo para la versión japonesa porque yo mismo hablo japonés y trabajé muy de cerca con nuestro excelente traductor para revisar el texto minuciosamente. No me opongo a las traducciones oficiales a otros idiomas si pudiéramos lograr el mismo resultado… En el pasado, exploré varias opciones con mi editora, 8-4, pero aún no se ha concretado nada. Quizás debería intentar un enfoque diferente.

Me alegra mucho que existan traducciones no oficiales para PC. Dado que no entiendo otros idiomas, que los fans puedan interpretar el juego sin la presión de tener que ser «oficialmente» perfectos es de gran ayuda.

En cuanto a Deltarune, desde el punto de vista del desarrollo, no es viable ofrecer soporte para otros idiomas ahora mismo, ya que retrasaría el lanzamiento del juego…

Me siento honrado de tener tantos fans en todo el mundo, y por supuesto, eso incluye a Latinoamérica. No quiero que nadie se sienta excluido. Lamento si mi silencio dio la impresión de que estaba ignorando a alguien».

Así que, ya lo sabes, si quieres disfrutar Undertale y Deltarune puedes acudir a traducciones hechas por fans –como con la infinidad de juegos japoneses que jamás salieron del lejano oriente–, jugarlos en inglés o japonés.