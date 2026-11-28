Grand Theft Auto VI o GTA VI se aparta de su predecesor GTA V y de su cercano colega Red Dead Redemption 2, al no permitir repetir las misiones en el juego más ambicioso de Rockstar Games. De esta manera, las misiones superadas tampoco son calificadas con medallas de oro, plata y bronce, quitando una carga adicional que le da más peso a la historia sobre los coleccionables y retos. Esto tiene una razón de ser, de acuerdo con el director sénior de diseño, Scott Butchard.

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Butchard comentó a Kotaku que Rockstar consideró incluir una función para repetir misiones en las primeras etapas del desarrollo. Sin embargo: «A medida que el juego iba tomando forma, esta opción parecía chocar con la historia que intentábamos contar; resultaba algo ajena y desconectada. Restaba valor a las decisiones que el jugador había tomado».

Durante la historia principal de Jason y Lucía en Leonida, nos encontramos con momentos donde debemos elegir opciones y así alterar ciertos desenlaces. Sin contar los más de 20 finales bifurcados después del ‘punto de no retorno’, claramente establecido y avisado por el juego.

Aunque GTA VI no facilita la repetición de misiones, es posible hacerlo cargando una partida guardada anteriormente. Además, si te encuentras en medio de una misión y las cosas no salen como esperabas –como por las secciones de sigilo–, puedes abrir el menú del juego y seleccionar las opciones de reintentar desde el último punto de guardado, reiniciar o salir.

A diferencia de juegos clásicos de GTA, no es obligatorio repetir toda una misión si alcanzaste cierto punto, haciendo menos frustrante o tedioso reintentar segmentos específicos.