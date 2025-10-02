Videojuegos

¿Por qué Persona 3 Reload no sale para Switch 1?

Cesar Nuñez
Persona 3 Reload llegará a Nintendo Switch 2 a finales de este mes tras su paso por otras plataformas, pero Atlus también consideró una versión para Switch 1, teniendo en cuenta que Persona 3 Portable, Persona 4 Golden y Persona 5 Royal están en la eShop. Según Kazuhisa Wada, productor general de P-Studio, el lanzamiento del RPG en la primera consola híbrida de Nintendo siempre fue el objetivo. Tras el anuncio de Nintendo Switch 2, Atlus quería obtener un kit de desarrollo lo antes posible y satisfacer las peticiones de los fanáticos. Esto sin embargo descartó al primer Switch.

El medio japonés 4Gamer preguntó específicamente por qué Persona 3 Reload se convirtió en exclusivo de Nintendo Switch 2 (sin contar otras plataformas), anulando la versión para Switch 1. De acuerdo con la compañía, esto habría retrasado el plan interno de Atlus un año. Las pruebas iniciales mostraban que una adaptación directa habría sido difícil, por lo que se necesitaban ajustes específicos.

Kazuhisa Wada: La razón principal fue simple, «Queremos que esté disponible para todos lo antes posible». Queríamos lanzarlo lo más cerca posible de las otras versiones. Consideramos un lanzamiento multiplataforma vertical para Switch y Switch 2, pero nos dimos cuenta de que eso significaría un retraso de un año con respecto a nuestro plan original.

Yoshihiro Komori: Cuando lo probamos en Switch, descubrimos que adaptarlo directamente era difícil en términos de rendimiento. Para lograr controles cómodos y gráficos adaptados al ‘hardware’ de Switch, la interfaz y el diseño tuvieron que rediseñarse por completo. Esto significó que la fecha de lanzamiento se extendió un año.

Kazuhisa Wada: Queríamos ofrecer el juego a todos lo antes posible, así que lo hicimos exclusivo para Switch 2. La fecha de lanzamiento original era a principios del año que viene, pero el desarrollo avanzó sin problemas y ahora podemos lanzarlo en octubre de este año. Nos complace poder lanzarlo antes de lo previsto.

Persona 3 Reload llegará a Nintendo Switch 2 el 23 de octubre del 2025.

