Por qué son innecesarios los viajes en el tiempo en Tomodachi Life: Living the Dream

En los simuladores de vida como Animal Crossing es bastante habitual usar viajes en el tiempo –cambiar la fecha y hora de la consola– para progresar rápidamente, sin tener que esperar por eventos específicos en el mundo real. Incluso si a Mr. Resetti no le agrada la idea. Sin embargo, en Tomodachi Life: Living the Dream no hay razón alguna para hacerlo, pues aunque el juego se guía por el tiempo en la consola, no hay mecánicas directamente ligadas a este.

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Cuando viajas en el tiempo en Tomodachi Life: Living the Dream cambiando la fecha y hora del Switch o Switch 2, las tiendas no se actualizarán durante aproximadamente 24 horas después de haber hecho dicho cambio en el sistema. A su vez, si vuelves a cambiar la fecha y hora al presente, el temporizador vuelve a reiniciarse y desde entonces deberás esperar otras 24 horas para recibir las novedades comerciales.

Por su parte, el nivel de hambre de los Mii no se actualizará con dichos cambios temporales, razón por la que no recibirás recompensas adicionales por alimentarlos o cubrir sus gustos y necesidades. Es importante saber que esto afecta a todas las tiendas y comercios, incluso a las ofertas semanales de estas mismas.

Así que ya lo sabes, viajar en el tiempo no te da prácticamente ninguna ventaja real en Tomodachi Life: Living the Dream, ya que la mayoría de las cosas en el juego suceden en su momento preciso y no son tiempos realmente exagerados o tediosos. La única recomendación, es ajustar la hora solo cuando viajes y cambies de meridiano o si vives en lugares donde aplica el horario de verano.

Tomodachi Life: Living the Dream está disponible en Nintendo Switch y es compatible con Switch 2.