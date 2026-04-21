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Por qué son innecesarios los viajes en el tiempo en Tomodachi Life: Living the Dream

A donde vamos no necesitamos caminos.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

En los simuladores de vida como Animal Crossing es bastante habitual usar viajes en el tiempo –cambiar la fecha y hora de la consola– para progresar rápidamente, sin tener que esperar por eventos específicos en el mundo real. Incluso si a Mr. Resetti no le agrada la idea. Sin embargo, en Tomodachi Life: Living the Dream no hay razón alguna para hacerlo, pues aunque el juego se guía por el tiempo en la consola, no hay mecánicas directamente ligadas a este.

Cuando viajas en el tiempo en Tomodachi Life: Living the Dream cambiando la fecha y hora del Switch o Switch 2, las tiendas no se actualizarán durante aproximadamente 24 horas después de haber hecho dicho cambio en el sistema. A su vez, si vuelves a cambiar la fecha y hora al presente, el temporizador vuelve a reiniciarse y desde entonces deberás esperar otras 24 horas para recibir las novedades comerciales.

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Por su parte, el nivel de hambre de los Mii no se actualizará con dichos cambios temporales, razón por la que no recibirás recompensas adicionales por alimentarlos o cubrir sus gustos y necesidades. Es importante saber que esto afecta a todas las tiendas y comercios, incluso a las ofertas semanales de estas mismas.

Así que ya lo sabes, viajar en el tiempo no te da prácticamente ninguna ventaja real en Tomodachi Life: Living the Dream, ya que la mayoría de las cosas en el juego suceden en su momento preciso y no son tiempos realmente exagerados o tediosos. La única recomendación, es ajustar la hora solo cuando viajes y cambies de meridiano o si vives en lugares donde aplica el horario de verano.

Tomodachi Life: Living the Dream está disponible en Nintendo Switch y es compatible con Switch 2.

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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