Possessor(s), el nuevo juego de los creadores de Hyper Light Drifter, ya tiene fecha de lanzamiento

Aunque siguen enfrascados en el desarrollo de Hyper Light Breaker —actualmente en acceso anticipado en Steam— el estudio independiente Heart Machine ya casi tiene lista una nueva obra que esperamos con mucha emoción. Possessor(s) es un juego de «Acción de Búsqueda» en 2D (así lo han nombrado sus creadores) que ya tiene fecha de lanzamiento para PC y PlayStation 5.

La noticia llegó junto con un nuevo tráiler en el que los desarrolladores hablan sobre el mundo del juego, las habilidades de la protagonista y las sorpresas que nos esperan. Pueden verlo a continuación y pueden ponerle subtítulos en español.

La fecha de lanzamiento de Possessor(s) será el martes 11 de noviembre de 2025. Como ya dijimos, estará disponible en PC y PS5.

En Possessor(s) tomamos el control de Luca, una habitante de las ruinas de una ciudad que ha sufrido una catástrofe interdimensional. Para sobrevivir, hace un pacto con Rhem, un demonio recién liberado que necesita un huésped para buscar venganza contra la compañía que ha esclavizado a los suyos.

De acuerdo a los desarrolladores, este título combina elementos de juegos de lucha de plataformas (estilo Smash Bros.) y Metroidvania. Vamos a descubrir cómo funciona esta combinación cuando llegue a nuestras manos.