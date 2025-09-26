Videojuegos

Possessor(s), el nuevo juego de los creadores de Hyper Light Drifter, ya tiene fecha de lanzamiento

Demonios y plataformas.

Julian Ramirez
Por Julian Ramirez
Lectura de 2 min

Aunque siguen enfrascados en el desarrollo de Hyper Light Breaker —actualmente en acceso anticipado en Steam— el estudio independiente Heart Machine ya casi tiene lista una nueva obra que esperamos con mucha emoción. Possessor(s) es un juego de «Acción de Búsqueda» en 2D (así lo han nombrado sus creadores) que ya tiene fecha de lanzamiento para PC y PlayStation 5.

La noticia llegó junto con un nuevo tráiler en el que los desarrolladores hablan sobre el mundo del juego, las habilidades de la protagonista y las sorpresas que nos esperan. Pueden verlo a continuación y pueden ponerle subtítulos en español.

La fecha de lanzamiento de Possessor(s) será el martes 11 de noviembre de 2025. Como ya dijimos, estará disponible en PC y PS5.

En Possessor(s) tomamos el control de Luca, una habitante de las ruinas de una ciudad que ha sufrido una catástrofe interdimensional. Para sobrevivir, hace un pacto con Rhem, un demonio recién liberado que necesita un huésped para buscar venganza contra la compañía que ha esclavizado a los suyos.

De acuerdo a los desarrolladores, este título combina elementos de juegos de lucha de plataformas (estilo Smash Bros.) y Metroidvania. Vamos a descubrir cómo funciona esta combinación cuando llegue a nuestras manos.

Podemos ver pingüinos y horror lovecraftiano en el primer tráiler de Penguin Colony
Starcraft tiene una colaboración con Diablo IV, aquí están los objetos gratis y de pago
Adaptar Resident Evil Requiem en Nintendo Switch 2 fue un proceso relativamente fácil
«Los usuarios de Switch 2 deberían ser más comprensibles con las Tarjetas llave de juego, pues ayudan a los desarrolladores», afirma director de FF7 Rebirth
Sobre Deluxe ex es el próximo paquete de mejora de JCC Pokémon Pocket
Estos son los primeros detalles del sistema de pelea del nuevo Virtua Fighter
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior Starcraft tiene una colaboración con Diablo IV, aquí están los objetos gratis y de pago
No hay comentarios

Lo último

Doug Bowser dejará la presidencia de Nintendo of America y por primera vez en la historia de la compañía una mujer tomará el cargo
Videojuegos
Pokémon x CMLL: fecha, hora, peleas, cómo ver el evento de lucha libre en vivo y la carta exclusiva del TCG
Cultura POP
Fox Hunt, el multijugador de Metal Gear Solid Delta Snake Eater, ya tiene fecha de lanzamiento
Videojuegos
Un tráiler y nuevos detalles del juego móvil Monster Hunter Outlanders fueron revelados en TGS 2025, abren inscripciones a la beta cerrada
Videojuegos