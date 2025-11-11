Possessor(s) – Reseña (PS5)

Si recibiera un centavo por cada juego indie del último trimestre de 2025 protagonizado por una adolescente que involuntariamente recibe cuernos y poderes demoníacos, tendría dos monedas. No es mucho pero es extraño que haya pasado dos veces. Hace unas semanas jugamos el intrigante Silly Polly Beast y ahora tenemos aquí a Possessor(s). Aunque no pertenecen al mismo género, ambos son trabajos muy interesantes que exploran temas similares sobre opresión y discriminación bajo una apariencia de horror «demoniaco».

Esta es la nueva obra del estudio independiente Heart Machine. Ellos nos dieron el fantástico Hyper Light Drifter en el año 2016 y aunque sus siguientes títulos no han logrado alcanzar los mismos niveles de calidad y ventas, Possessor(s) es un muy buen juego en el que pude sentir el mismo “espíritu” de su primer trabajo.

Cuando los demonios aparecieron, Luca vio a su amigo Kaz ser destrozado por uno de ellos y ella misma quedó al borde de la muerte. Un demonio llamado Rhem aparece frente a ella y le ofrece un trato a cambio de salvarla. Desesperada, acepta. Tres años después, Luca despierta para descubrir que ha sido poseída por ese demonio. Aunque ella lo culpa por lo sucedido, deben trabajar juntos para escapar de la ciudad que se ha convertido en un infierno.

Este es un juego de acción y exploración 2D en un mapa interconectado —o como le decimos para no complicarnos: “un metroidvania”— a medida que exploramos y derrotamos enemigos, podemos conseguir habilidades nuevas que nos ayudarán a superar obstáculos en áreas que ya habíamos visitado para seguir descubriendo un enorme mapa. Esta estructura de juego siempre ha resultado atrapante y es por eso que este género se ha vuelto tan popular sobre todo en el mundo indie. Tanto así que muchos consideran que el mercado para este tipo de títulos está saturado y sólo los mejores y más innovadores pueden resaltar. De hecho, solo un par de meses antes del lanzamiento de Possessor(s) lanzaron el que muchos consideran “el metroidvania definitivo”: Hollow Knight: Silksong.

¿Hay algo que este nuevo juego pueda ofrecer en este panorama?

Uno de los elementos que más llaman la atención es su sistema de combate. Nuestros ataques son direccionales y dependiendo del arma y los ataques especiales que usemos, podemos levantar a los enemigos, arrojarlos con fuerza y hacerlos rebotar en paredes, el suelo o contra otros enemigos. Eso se presta para hacer “malabares” con ellos en combos muy vistosos y divertidos”. Hay una muy buena variedad de armas y ataques especiales que podemos equipar y los jugadores más creativos la van a pasar muy bien ideando diferentes combinaciones para lidiar con diferentes tipos de enfrentamientos.

Al explorar y derrotar enemigos obtenemos ‘Croma’ —la “moneda” con la que comerciamos con otros demonios— pero siguiendo el ejemplo impuesto por Dark Souls e imitado por incontables juegos hasta ahora, lo perdemos al morir y tenemos una oportunidad de ir al punto en que caímos a recuperarlo, a menos que logremos guardarlo antes en un punto de salvar partida. Con el Croma podemos mejorar armas para equipar ‘Complementos’, habilidades pasivas que hacen aún más versátiles las habilidades de Luca.

Pero este sistema tiene un problema.

Cuando encontramos una nueva arma o un nuevo especial, tenemos que ir con un comerciante a mejorarlo y agregarle ranuras de complementos, si es que tenemos el dinero para hacerlo. De otra forma, al cambiar de equipo podemos perder pasivas que se hayan vuelto imprescindibles para nosotros. Esto desmotiva la experimentación con nuevas herramientas, y si no probamos nuevo equipamiento, el combate puede volver repetitivo eventualmente.

Otro elemento interesante de Possessor(s) es su escenario apocalíptico, que no es un “fin del mundo” tradicional. No fue causado por una pandemia, una invasión de zombis ni una guerra nuclear. Aunque enfrentamos seres descritos como “demonios”, tampoco es un apocalipsis bíblico. Este es un escenario supremamente melancólico en el que —cuando descubrimos la verdad detrás de la invasión— sentimos una tragedia que va más allá de la destrucción y la muerte.

La trama de este juego —como la de muchas otras obras contemporáneas— es una crítica muy directa contra el capitalismo y la forma en que esté anima a la deshumanización de los demás en favor de beneficios económicos y comodidad. A lo largo del desarrollo nos encontramos con grotescos ejemplos de abuso emocional, maltrato psicológico y almas contaminadas por la rabia y deseos de venganza.

El mensaje logra entrar con fuerza gracias a lo bien caracterizados que están los personajes. Tengo algunas críticas contra la localización al español —llena de modismos de España que pueden resultar incomprensibles a la audiencia latinoamericana— pero a pesar de todo logra transmitir las fuertes emociones de los personajes y su frustración con lo que está ocurriendo. Además, sus diseños de personajes son absolutamente geniales. Los demonios son especialmente llamativos gracias a las bizarras apariencias que obtienen al poseer objetos o unirse a humanos.

Es una lástima que los escenarios no tengan el mismo atractivo visual que los personajes. No quiero decir que no haya belleza en algunas vistas de destrucción urbana, pero en general son creaciones 3D muy utilitarias que no tienen la personalidad de los demonios que los recorren ni de las excelentes melodías lo-fi e industriales que los acompañan.

El diseño de niveles es muy bueno y celebro la gran cantidad de opciones de exploración que tenemos en todo momento, ofreciendo buenos retos tanto de plataformeo como de combate, pero el mapa a veces es su propio enemigo. No es claro en cuando a las divisiones que pueden tener ciertos cuartos, lo cual puede hacer que hagamos viajes inútiles a lugares a los que realmente no podíamos acceder. También tiene un número limitado de «marcadores» que podemos usar y simplemente no es suficiente. Es triste ver que el gran Prince of Persia: The Lost Crown ya solucionó esto hace tiempo con su sistema de adjuntar capturas al mapa, pero no he visto ningún otro juego que lo implemente.

Aunque Possessor(s) es un muy buen metroidvania, temo que pueda quedar opacado entre tantos grandes lanzamientos que lo rodean. La exploración del mapa, sus vibras apocalípticas urbanas, excelente trama y maravilloso diseño de personajes hace que valga mucho la pena, especialmente para amantes de este género.

Reseña hecha con una copia digital de Possessor(s) para PS5 brindada por Devolver Digital. Este juego también está disponible para para PC mediante Steam .