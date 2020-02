By

Ha pasado casi un año desde que Power Rangers: Battle for the Grid debutó en Xbox One y Switch. En ese entonces, el juego de peleas carecía de múltiples contenidos básicos y contaba con varios aspectos que podían mejorarse. Entre estos destacaba su presentación gráfica.

Sin embargo, gracias al constante apoyo del estudio nWay, Battle for the Grid hoy en día es un producto mucho más pulido y cargado de contenido. A lo largo de los últimos meses, el título ha recibido nuevas características y personajes controlables. Mientras que algunos de estos han llegado de forma completamente gratuita, los demás han llegado a través de DLC.

Ahora, ya que el juego ha llegado a todas las plataformas actuales, nWay ha lanzado el parche 2.0. Este añade varias características que mejoran la calidad de vida de los jugadores.

¿Qué añade el parche 2.0?

Además de corregir varios ‘bugs’ y pulir aún más la presentación del juego, estas son las principales novedades que trae la última actualización de Power Rangers: Battle for the Grid:

Interfaz renovada

Lobbies

Listas de comandos comprensivas para todos los personajes

Hay un nuevo escenario seleccionable: ‘Planeta Tierra: Torre’

El anunciador de combos ahora puede ser cambiado en ‘Configuraciones’.

El parche 2.0 también ha implementado una nueva mecánica: ‘recuperación controlada’. Por medio de esta, los personajes podrán realizar una maniobra evasiva al sufrir un ‘soft knockdown’ o recuperarse normalmente. También se ha reducido la cantidad de medidor que pueden ganar los personajes y se ha aumentado la cantidad de vida de todo el elenco. Estos cambios se realizaron con el fin de evitar los infames «toques de la muerte».

Como si lo anterior no fuera suficiente, también se han realizado cambios a los lanzamientos y los golpes de intercambio (‘Swap Strike’). Mientras que los primeros ahora son más fáciles de contrarrestar, los segundos ahora cuentan con un periodo de invencibilidad menor.

Por último, todos los personajes controlables han recibido algún que otro ajuste. Para ver todos los cambios implementados, recomendamos leer las notas del parche.

Power Rangers: Battle for the Grid está disponible para PS4, Switch, Xbox One y Steam.

Fuente: página oficial de Power Rangers: Battle for the Grid