Han pasado cuatro meses desde que Power Rangers: Battle for the Grid recibió su última gran actualización. Esta no solo corrigió múltiples ‘bugs’ e hizo múltiples rebalanceos, sino que introdujo varias mejoras a la calidad de vida de los jugadores. Sin embargo, este parche no sería la última novedad que recibiría el juego de peleas de nWay.

A través de un ‘teaser’, la compañía ha dado a conocer que el título recibirá una nueva temporada de contenidos. Como ya es costumbre, estará compuesta de contenidos gratuitos y pagos. Desafortunadamente, nWay no ha revelado cuándo dará comienzo.

Samurai Megazord

Por el momento se sabe que los contenidos gratuitos de la tercera temporada incluirán al Samurai Megazord como un nuevo Ultra y una modificación general del sistema Ultra. Los contenidos pagos consistirán en tres nuevos personajes: Robert “RJ” James, el Ranger morado de Furia animal; Lauren Shiba, la Ranger roja de Power Rangers Samurai; y un personaje cuya identidad permanece como un misterio. Sin embargo, la silueta sugiere que podría tratarse de Scorpina. Esta villana debutó en el episodio 19 de Mighty Morphin Power Rangers y ejerció como una antagonista recurrente en la primera temporada.

Como si lo anterior no fuera suficiente, Power Rangers: Battle for the Grid ha recibido su más reciente parche (2.1). Este ha solucionado varios ‘bugs’ y ha rebalanceado múltiples personajes. Para ver las notas del parche, basta con seguir este enlace.

El juego de peleas está disponible para PlayStation 4, Switch, Xbox One y Steam.

Fuente: página oficial de Battle for the Grid