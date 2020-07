A finales de mayo, nWay dio a conocer que Power Rangers: Battle for the Grid recibiría una tercera temporada. Aunque no especificó cuándo comenzaría, reveló que supondría la llegada de un nuevo trío de personajes controlables: Robert “RJ” James, el Ranger morado de Furia animal; Lauren Shiba, la Ranger roja de Power Rangers Samurai; y un personaje cuya identidad permanece como un misterio, pero bien podría ser la villana Scorpina.

Después de un par de meses de espera, los usuarios del juego de peleas por fin pueden disfrutar de la nueva temporada. Para celebrar su inauguración, nWay ha compartido un tráiler enfocado en la jugabilidad del primer personaje de la temporada 3: Robert “RJ” James. No obstante, el adelanto también deja ver otras novedades que llegaron con la nueva temporada.

Desde hoy, los jugadores pueden adquirir individualmente a RJ por 6 dólares —21.750 pesos colombianos, más o menos— o a través del pase de temporada 3. Este tiene un precio de 15 dólares —54.400 pesos, aproximadamente— y, además de conceder acceso a los personajes mencionados, viene con la apariencia Rey de la Bestia Fantasma para Dai Shi.

Como se puede apreciar, RJ es un usuario de Muay Thai. Este estilo de pelea le permite aplicar presión sobre sus oponentes por medio de ‘mixups’. Aunque es un personaje que excede en el combate a corto alcance, también cuenta con un proyectil que goza de múltiples aplicaciones. Servirá para realizar ‘juggles’ e incluso puede reutilizarse como un proyectil descendente.

¿Qué llegó con el parche 2.3?

Además de la llegada de RJ, nWay ha celebrado el comienzo de la temporada 3 con un nuevo parche (2.3). Este ha corregido varios ‘bugs’, realizado rebalanceos generales e implementado algunas novedades. Las principales consisten en la llegada del Samurai Megazord como un nuevo Ultra y una modificación general del sistema Ultra. Los jugadores ahora no necesitan perder a uno de sus personajes para activar su Ultra. En cambio, pueden hacerlo dependiendo del consumo de la Barra Megazord. A través de este nuevo medidor, los Megazord pueden invocarse más de una vez por combate y pueden ser utilizados como un ‘counter’.

Para ver todos los cambios introducidos por el parche 2.3, recomendamos seguir este enlace.

Power Rangers: Battle for the Grid está disponible para PS4, Switch, Xbox One y Steam.

Fuente: página oficial de Battle for the Grid