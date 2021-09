Con el lanzamiento de Power Rangers: Battle for the Grid Super Edition y la llegada de Ryu Ranger y Chun-Li Ranger como parte de un cruce con Street Fighter, muchos jugadores supusieron que el divertido juego de peleas había llegado al final de su ciclo de vida. Sin embargo, un tráiler sorpresa ha revelado que Power Rangers: Battle for the Grid tendrá una cuarta temporada. Justo como las anteriores, esta llegará con 3 nuevos personajes jugables.

¿Cuándo comenzará la temporada 4 de Power Rangers: Battle for the Grid?

La cuarta temporada de Power Rangers: Battle for the Grid comenzará el 21 de septiembre.

¿Qué personajes llegarán con la temporada 4 de Power Rangers: Battle for the Grid?

Estos son los personajes que llegarán con el pase de temporada 4 de Battle for the Grid:

Adam Park (Mighty Morphin Power Rangers)

Después de que Rito Revolto destruyera los Thunderzords y dañara permanentemente las Monedas de Poder originales, los Rangers fueron en búsqueda de Ninjor para que creara unas nuevas. Con la ayuda del poderoso mago, los Rangers se hicieron con el Poder Ninja. Adam Park se convirtió en el Ninja Ranger Negro, avatar de la Rana y piloto del Black Frog Ninjazord.

En lo que respecta a jugabilidad, Adam será fácilmente uno de los personajes más móviles del elenco gracias a su velocidad y capacidad de teletransportarse. Aunque ciertos elementos de su estilo de combate recuerdan a Ibuki, su Super es reminiscente a Genei Jin (Yun) y Soul Illusion (Rose). Al igual que estas técnicas, el Super de Adam creará una imagen remanente. Por el momento se desconoce si agregará golpes extra a sus ataques o si solo aumentará su velocidad. No obstante, el video evidencia que modificará ataques especiales para causar más daño.

Poisandra (Power Rangers Dino Charge)

Poisandra es la esposa de Sledge, principal antagonista de Power Rangers Dino Charge, y uno de sus principales seguidores. Aunque el adelanto no deja ver demasiado en materia de jugabilidad, Sledge estará integrado en algunos de los movimientos de Poisandra. Ya que la mayoría de sus habilidades en la serie giran alrededor de maquillaje mágico que debilita a sus enemigos y fortalece a sus aliados, es posible que esto se vea reflejado en su estilo de pelea.

Rita Repulsa (Mighty Morphin Power Rangers)

Después de 2 años y medio, la villana original de la franquicia Power Rangers llegará a Battle for the Grid. Desafortunadamente, el tráiler de la temporada 4 no deja ver su estilo de pelea.

¿Cuándo estarán disponibles estos personajes?

Mientras que Adam estará disponible a partir del 21 de septiembre, las otras dos luchadoras llegarán más tarde. Poisandra llegará en noviembre y Rita, en diciembre. Estos personajes podrán comprarse individualmente o con el pase de temporada 4 de Battle for the Grid.

¿Qué otras novedades llegarán con la temporada 4?

Además de los mencionados personajes, la temporada 4 de Battle for the Grid llegará con una nueva apariencia para Anubis «Doggie» Cruger (Ranger Sombra) y un Ultra gratis.

Power Rangers: Battle for the Grid está disponible para PS4, Switch, Xbox One, Steam y Stadia.

Vía: IGN