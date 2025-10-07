PowerWash Simulator 2 ya tiene fecha de lanzamiento, nuevo tráiler y detalles sobre el juego

¿Quién hubiera pensado que un juego sobre limpiar cosas podía ser tan exitoso? El primer PowerWash Simulator conquistó a los jugadores con sistemas de juego tan satisfactorios como relajantes y esta secuela promete ofrecer no solo más de lo mismo (lo cual ya hubiera sido bastante bueno) sino nuevas sorpresas y formas de jugar para dejar el Condado Caldera reluciente. Ya conocemos cuál es la fecha de lanzamiento de PowerWash Simulator 2 y cuáles serán algunas de las novedades que nos tendrán limpiando y limpiando y limpiando y limpiando…
No alarguemos más la noticia. PowerWash Simulator 2 saldrá el jueves 23 de octubre de 2025 para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y para PC mediante Steam, Epic Games Store y Microsoft Store. A continuación pueden ver un nuevo tráiler.
Este juego tendrá modos multijugador a pantalla partida y en línea hasta para cuatro jugadores y nuevos trabajos de varios niveles en los que llegar a cierto punto en la limpieza desbloqueará nuevas áreas. También tendremos una base para nuestra empresa que podemos decorar con toda clase de objetos que restauremos y limpiemos.
Si eso no es suficiente para animarlos a jugar esta secuela, tal vez las pistas que hay sobre una trama misteriosa los convenza. ¿No? ¿Y si les decimos que tendremos gatos que nos acompañarán en la base, durante los trabajos de limpieza y que podremos acariciar?
Sí. Sabíamos que eso sí los iba a convencer.