Pragmata, el misterioso juego de Capcom, fue aplazado hasta 2023

Durante la presentación oficial de PS5 a mediados de 2020, Capcom presentó un bizarro tráiler para un nuevo juego que tenía situaciones tan extrañas que muchos llegaron a creer que se trataba de una obra de Hideo Kojima. Su nombre es Pragmata y en ese momento se dijo que llegaría en 2022, pero nos enteramos que su lanzamiento ha sido aplazado hasta 2023.

Si no lo recuerdan, pueden ver de nuevo el tráiler aquí.

Mediante una publicación oficial en Capcom-Unity, la empresa dijo que «el equipo se encuentra trabajando muy duro en el desarrollo del juego, pero para asegurar que será una aventura inolvidable, han decidido cambiar el marco de lanzamiento de Pragmata de 2022 a 2023″.

Esto fue acompañado por un nuevo tráiler que, además de ofrecer disculpas por el cambio de fecha, se luce con la impresionante calidad de los gráficos que están creando para el título.

También revelaron un nuevo afiche promocional.

No conocemos muchos más detalles sobre la trama, género ni jugabilidad de Pragmata, pero no podemos decir que no nos tiene intrigados. Tendremos que tener paciencia para conocer más sobre este misterioso título que, además de PS5, también llegará a Xbox Series X|S y PC.

¿Conoceremos algo más durante The Game Awards 2021? Es poco probable, pero la esperanza es lo último que se pierde.

Fuente: Capcom-Unity