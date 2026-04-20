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¡Pragmata es un éxito! Se vendieron más de un millón de copias en solo dos días

¡Diana está feliz!

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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En el mundo de los juegos AAA donde las franquicias establecidas desde hace años —incluso décadas— dominan por completo las ventas y las conversaciones, es muy agradable ver que un nuevo juego completamente original también puede convertirse en un gran éxito. Hablamos de Pragmata, pues este genial juego de Capcom logró vender más de un millón de copias en sus primeros dos días en el mercado, superando las expectativas más optimistas.

En este título controlamos a Hugh, un oficial de seguridad que va a investigar un fallo de comunicaciones en una base lunar solo para descubrir que la IA que manejaba el lugar acabó con todos sus habitantes. Con la ayuda de Diana, una adorable robot con forma humana, debe abrirse paso a través de los peligros de la base para descubrir qué pasó e intentar regresar a casa. Combina los disparos en tercera persona con ‘minipuzles’ que debemos completar para poder atacar a los enemigos de una forma muy original y divertida. En nuestra reseña lo describimos como un juego que «sin duda será considerado uno de los mejores del año».

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Según el comunicado oficial de Capcom en inglés, Pragmata logró vender ese millón de copias en tan poco tiempo debido a su «jugabilidad original y altamente innovadora que le hizo ganar un fuerte recibimiento de los jugadores alrededor del globo».

Aunque hay algunas cosas que criticar en su narrativa, no cabe duda que es un gran juego merecedor de su éxito. Otros jugadores han celebrado que Capcom haya resistido la tentación de venderlo a $70 dólares, que se está convirtiendo en el nuevo estándar para los títulos AAA.

Esperamos que otras compañías sigan el ejemplo de Capcom y se arriesguen a hacer más títulos como Pragmata: ideas originales y un poco arriesgadas que se salen de la idea de que solo se debe invertir en nombres conocidos.

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Pragmata es un juego de acción y aventura con una historia de ciencia ficción disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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