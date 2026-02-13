Dino Crisis 1 y 2 ya están disponibles en Steam

Capcom ha anunciado la llegada de las versiones para PC de Dino Crisis y Dino Crisis 2 a la tienda de Steam. Anteriormente, estos juegos estaban disponibles en la plataforma GOG. Ahora, ambos títulos de la franquicia de horror y supervivencia se integran al catálogo de Capcom en la plataforma de Valve.

¿Cuánto cuestan los Dino Crisis en Steam?

Por motivo del lanzamiento, ambos Dino Crisis cuentan con un descuento inicial del 50 % sobre su valor regular. En Colombia, el precio en Steam de los dos Dino Crisis tras la rebaja es de COL$ 21.000 por cada título. Esta promoción especial de lanzamiento se mantendrá vigente hasta el 26 de febrero, fecha en la que los productos retomarán su costo estándar de COL$ 42.000.

Las versiones disponibles en Steam han sido adaptadas para garantizar un funcionamiento óptimo en los PC actuales. Según la información proporcionada por Capcom, ambos juegos preservan la experiencia técnica y visual original, pero incluyen mejoras de compatibilidad necesarias para sistemas operativos actuales.

¿Los Dino Crisis 1 y 2 de Steam están localizados al español?

Según la información de la ficha técnica de los juegos en Steam, el primer Dino Crisis se encuentra disponible con la localización al español de España. Mientras, que el Dino Crisis 2 solo se encuentra en ingles o japonés. Adicionalmente, ambos títulos integran un renderizador de DirectX mejorado que permite resoluciones de hasta 4K (1920p) y una profundidad de color de 32 bits. Se han incluido opciones de configuración avanzadas, como el control de sincronización vertical (V-Sync), corrección de gamma, Integer Scaling y diversas técnicas de Anti-Aliasing para suavizar bordes geométricos.

¿Cuál es la historia de los dos Dino Crisis?

Dino Crisis 1 sitúa al jugador en la isla Ibis, donde la agente Regina debe recuperar al Dr. Kirk, un científico que investigaba la «Tercera Energía». Esta versión además incluye los modos Arrange y Operation Wipe Out. Por otra parte, Dino Crisis 2 traslada la acción a Edward City, una ciudad desplazada en el tiempo tras un accidente con un reactor. Esta secuela introduce a Dylan como personaje jugable y aumenta la variedad de enemigos a más de 10 tipos de dinosaurios. El relanzamiento incluye las dificultades originales y los modos adicionales Dino Colosseum y Dino Duel.

