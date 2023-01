Estamos en temporada de premios y aunque las ceremonias dedicadas al cine acaparan los titulares, nos estamos preparando para premiar a muchos videojuegos. Ya presentamos los nominados a los Premios DICE, pero aquí tenemos una celebración mucho más diferente. Vamos a conocer los videojuegos de 2022 nominados a los Premios GLAAD por sus temáticas LGBTI y una mejor representación de personajes con diferentes orientaciones y géneros.

Mejor representación LGBTI en un videojuego de 2022

Apex Legends (Respawn Entertainment/Electronic Arts)

(Respawn Entertainment/Electronic Arts) Desta: The Memories Between (ustwo games)

Haven (The Game Bakers)

(The Game Bakers) I Was a Teenage Exocolonist (Northway Games/Finji)

Need for Speed: Unbound (Criterion Games/Electronic Arts)

(Criterion Games/Electronic Arts) Signalis (rose-engine/Humble Games)

The Quarry (Supermassive Games/2K Games)

Tiny Tina’s Wonderlands (Gearbox Software/2K Games)

World of Warcraft: Dragonflight (Blizzard Entertainment)

Wylde Flowers (Studio Drydock)

También vale la pena mencionar algunos de los nominados a algunas otras categorías. Muerte, Muerte, Muerte; Todo en todas partes al mismo tiempo; Lightyear; ¡Nop!; y Scream están nominadas junto a otras en la categoría de Mejor película. Harley Quinn y What we do in The Shadows compiten en la categoría de Mejor comedia. Por su parte, Entrevista con el vampiro, The Sandman y Willow compiten en Mejor serie de tv nueva y Chucky, Star Trek: Discovery y The Umbrella Academy se ubican en Mejor drama de tv.

Además de videojuegos, películas y series de televisión, los Premios GLAAD 2023 también premian al mejor cómic del año 2022 por su representación LGBTI. Entre los nominados en esta ocasión se encuentran Immortal X-Men, New Mutants, Poison Ivy, Star Wars: Doctor Aphra, Superman: Son of Kal-El y Tim Drake: Robin.

Pueden conocer la lista completa de todos los nominados a los Premios GLAAD 2023 en todas las categorías siguiendo este enlace.

Fuente: Deadline