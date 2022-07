Premios VMA 2022: MTV presenta los nominados al ‘Mejor concierto en el metaverso’

¿Qué es el metaverso? Pregunten a 100 empresarios de tecnología y van a tener 100 respuestas diferentes porque todos tienen expectativas diferentes sobre qué es realmente y qué puede hacer. Pero todos tenemos algo claro y es que se refiere a un «espacio virtual». Es por eso que juegos con características sociales como Fortnite o Roblox son considerados como muchos como ‘el metaverso’ y que los Premios VMA 2002 de MTV hayan decidido premiar al mejor concierto desarrollado en uno de esos videojuegos o mundos virtuales.

MTV ya reveló los nominados en todas las categorías. Ver la palabra ‘metaverso’ al lado de conceptos tradicionales como ‘Artista del año’ y ‘Canción del año’ resulta un poco raro. No nos extrañaría que esto no sea más que otro intento de familiarizar a los espectadores con esa idea que todavía no termina de convencer a muchos.

¿Cuáles son los nominados a Mejor concierto en el metaverso en los Premios VMA 2022 de MTV?

Den clic en los enlaces para ver las presentaciones.

De los seis nominados, cinco presentaciones fueron hechas en videojuegos y la ‘experiencia virtual interactiva’ de Justin Bieber fue en la plataforma de conciertos virtuales Wave. Ninguno de ellos ocurrió en una plataforma que se describa a sí misma como ‘metaverso’.

El concierto ‘The Virtual’ de Blackpink todavía está en vivo en PUBG Mobile. Tendrán otra oportunidad de assitir el sábado 29 y domingo 30 de julio de 2022.

Si entran al sitio web oficial de los Premios VMA 2022 de MTV pueden votar por su concierto del ‘metaverso’ favorito y en todas las demás categorías. ¿Cuál van a elegir? Nosotros disfrutamos mucho el de Ariana Grande en Fortnite y esa será nuestra elección.

