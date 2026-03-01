Preocupados por sus habilidades de conducción, Porsche envía a Leon de Resident Evil Requiem a un curso intensivo

Para los fanáticos de Resident Evil, el historial de Leon S. Kennedy con los autos es, bueno, no muy celebrado. La colaboración de Porsche con Resident Evil Requiem ha dado un giro inesperado, después de que los fans reaccionaran bromeando que Leon S. Kennedy destruiría el Cayenne Turbo GT incluso antes de que terminara el juego. Porsche decidió dar la respuesta perfecta en forma de video, enviando al experto matazombis a unas clases personalizadas.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para no perderte novedades de Resident Evil. Seguir

El video pone a Leon al volante del todoterreno, vinculando la identidad de rendimiento de Porsche con uno de los personajes de ‘survival horror’ más reconocidos y queridos de los videojuegos.

“Es imposible que el Porsche supere este reto sin caerse por un precipicio a 190 km/h o ser destruido de forma extremadamente intensa, conociendo la suerte de Leon con los vehículos”, decía uno de los comentarios sobre el anuncio del vehículo para el juego. En lugar de quitarle el auto, Porsche decidió enviar a Leon a unas muy necesarias clases de conducción de alto rendimiento.

Un ‘cosplayer’ de Leon, Lacy James, lleva el Cayenne Turbo GT a la pista, donde la leyenda de las carreras de Porsche, Patrick Long, le enseña técnicas de ‘drifting’ y conducción. Por lo menos sabemos que Leon estará bien equipado, cuando tenga que enfrentar hordas de zombis y mutaciones en Resident Evil Requiem, que ya está disponible en PS5, Xbox Series X/S, Switch 2 y PC.