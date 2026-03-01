Videojuegos

Preocupados por sus habilidades de conducción, Porsche envía a Leon de Resident Evil Requiem a un curso intensivo

Confiamos en Leon.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

Para los fanáticos de Resident Evil, el historial de Leon S. Kennedy con los autos es, bueno, no muy celebrado. La colaboración de Porsche con Resident Evil Requiem ha dado un giro inesperado, después de que los fans reaccionaran bromeando que Leon S. Kennedy destruiría el Cayenne Turbo GT incluso antes de que terminara el juego. Porsche decidió dar la respuesta perfecta en forma de video, enviando al experto matazombis a unas clases personalizadas.

El video pone a Leon al volante del todoterreno, vinculando la identidad de rendimiento de Porsche con uno de los personajes de ‘survival horror’ más reconocidos y queridos de los videojuegos.

- Publicidad -

“Es imposible que el Porsche supere este reto sin caerse por un precipicio a 190 km/h o ser destruido de forma extremadamente intensa, conociendo la suerte de Leon con los vehículos”, decía uno de los comentarios sobre el anuncio del vehículo para el juego. En lugar de quitarle el auto, Porsche decidió enviar a Leon a unas muy necesarias clases de conducción de alto rendimiento.

Un ‘cosplayer’ de Leon, Lacy James, lleva el Cayenne Turbo GT a la pista, donde la leyenda de las carreras de Porsche, Patrick Long, le enseña técnicas de ‘drifting’ y conducción. Por lo menos sabemos que Leon estará bien equipado, cuando tenga que enfrentar hordas de zombis y mutaciones en Resident Evil Requiem, que ya está disponible en PS5, Xbox Series X/S, Switch 2 y PC.

🇺🇸

President Evil

Resident Evil Requiem: guías, curiosidades y todo lo que necesitas saber para jugar
Resident Evil Requiem: guías, curiosidades y…
Resident Evil Requiem (RE 9): así se activa «El acertijo Final» el puzle que aún nadie ha podido solucionar
Resident Evil Requiem (RE 9): así…
Guía de Resident Evil Requiem: cómo abrir el maletín de la oficina de S.T.A.R.S.
Guía de Resident Evil Requiem: cómo…
Guía de Resident Evil Requiem para resolver el puzzle de Barry y abrir el casillero de JoJo en la comisaria de Raccoon City
Guía de Resident Evil Requiem para…
Guía Resident Evil Requiem: ubicación de todos los Mr. Racoon
Guía Resident Evil Requiem: ubicación de…
Guía Resident Evil Requiem: ubicación y códigos de todas las cajas fuertes
Guía Resident Evil Requiem: ubicación y…
Más de:
Resident Evil Requiem Resident Evil Requiem
Pokémon Champions presenta algunos de sus personajes y entrenadores de apoyo
Roblox códigos de Volleyball Legends (marzo 2026)
Roblox: Códigos de Azure Latch (marzo 2026)
Roblox Códigos de Dueling Grounds (marzo 2026)
Guía de Resident Evil Requiem (RE 9) para conocer dónde encontrar a Tofu en el juego
Etiquetado:
Compartir este contenido
PorCesar Nuñez
Seguir
Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
Artículo anterior Pokémon Champions presenta algunos de sus personajes y entrenadores de apoyo
No hay comentarios

Lo último

Super Pocket Rare Edition es la próxima consola portátil de Evercade que incluye hasta Banjo-Kazooie
Tecnología
Resident Evil Requiem: guías, curiosidades y todo lo que necesitas saber para jugar
Videojuegos
Capcom Cup 12: Tokido entra por Punk, así quedan los 48 clasificados a Capcom Cup
Esports
Sony y Bluepoint sí querían hacer un remake de Bloodborne, pero FromSoftware se opuso
Videojuegos