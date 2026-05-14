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Prepara la lasaña porque Garfield: Escape from Monday «afeliniza» en PS5, Xbox Series X/S, Switch y PC

Oh no, Jon.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

Uno de los gatos más famosos de las historietas vuelve a los videojuegos de la mano del distribuidor Microids y la desarrolladora OSome Studio, quienes anunciaron el juego de plataformas 3D, Garfield: Escape from Monday, disponible desde el 24 de septiembre para PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch y PC (Steam). Despierta a Garfield de esta pesadilla de plataformas 3D llena de verduras y caramelos sin azúcar. El gato más perezoso del mundo está a punto de trabajar duro por primera vez en su vida en Garfield: Escape from Monday.

Garfield Escape Monday

Después de que Jon le diera de comer lasaña de espinacas inspirada en la receta del Chef Monday, Garfield cae en un sueño profundo. Para despertar y reactivar su paladar, el gato más perezoso del mundo tendrá que explorar mundos llenos de enemigos y comer una cantidad gigantesca de lasaña.

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Por suerte, Garfield puede contar con Jon y sus amigos Odie, Arlene y Pookie. Pero también con sus trajes de pavo, surfista y vaquero que le darán habilidades increíbles.

Garfield Escape Monday

Como un gato, puedes saltar, trepar por las paredes, hacerte bolita y caer siempre de pie. Sé Garfield en todas sus formas, pero ten cuidado con sus archienemigos, el gato Nermal y el ratón Squeak. Explora escenarios llenos de vida, tres mundos y docenas de niveles repletos de enemigos a los que combatir y lasañas que devorar para recuperar el gusto.

Cuanto más comas, más habitaciones podrás decorar. Reúne montones de deliciosos objetos coleccionables para mantener la moral alta y ayuda a renovar la casa de Jon con todo tipo de objetos sorprendentes.

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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