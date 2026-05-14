Prepara la lasaña porque Garfield: Escape from Monday «afeliniza» en PS5, Xbox Series X/S, Switch y PC

Uno de los gatos más famosos de las historietas vuelve a los videojuegos de la mano del distribuidor Microids y la desarrolladora OSome Studio, quienes anunciaron el juego de plataformas 3D, Garfield: Escape from Monday, disponible desde el 24 de septiembre para PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch y PC (Steam). Despierta a Garfield de esta pesadilla de plataformas 3D llena de verduras y caramelos sin azúcar. El gato más perezoso del mundo está a punto de trabajar duro por primera vez en su vida en Garfield: Escape from Monday.

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Después de que Jon le diera de comer lasaña de espinacas inspirada en la receta del Chef Monday, Garfield cae en un sueño profundo. Para despertar y reactivar su paladar, el gato más perezoso del mundo tendrá que explorar mundos llenos de enemigos y comer una cantidad gigantesca de lasaña.

Por suerte, Garfield puede contar con Jon y sus amigos Odie, Arlene y Pookie. Pero también con sus trajes de pavo, surfista y vaquero que le darán habilidades increíbles.

Como un gato, puedes saltar, trepar por las paredes, hacerte bolita y caer siempre de pie. Sé Garfield en todas sus formas, pero ten cuidado con sus archienemigos, el gato Nermal y el ratón Squeak. Explora escenarios llenos de vida, tres mundos y docenas de niveles repletos de enemigos a los que combatir y lasañas que devorar para recuperar el gusto.

Cuanto más comas, más habitaciones podrás decorar. Reúne montones de deliciosos objetos coleccionables para mantener la moral alta y ayuda a renovar la casa de Jon con todo tipo de objetos sorprendentes.