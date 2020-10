Previamente anunciada a mediados de año, la actualización de Juego del Año de Sekiro: Shadows Die Twice está a punto de llegar con nuevas e interesantes características para aquellos que no le tienen miedo a la muerte. Esta actualización estará disponible para todas las personas que posean una copia del juego y no les costará absolutamente nada.

En esta actualización se han incluido nuevos aspectos y un novedoso método de grabación llamado “vestigios”, los cuales se pueden registrar movimientos hasta 30 segundos y compartirlos en la red.

Pero probablemente la adición más interesante es el de los nuevos modos ‘Boss Rush’, divididos en dos categorías: El primero es Reflexiones de Fuerza, en el que los jugadores podrán volver a enfrentar a cualquiera de los jefes que hayan vencido con anterioridad. Mientras que el segundo modo —Guantelete de Fuerza— pondrá al Lobo en una serie de combates que tendrá que completar en una sola sentada, sin morir.

Para aquellos que les gusta coleccionar cosas de FromSoftware, la edición de Juego del Año de Sekiro también tendrá una versión física para PlayStation 4, con un empaque de edición limitada y una guía detallada del juego con mapas, armas, enemigos y secretos al descubierto. Hasta el momento solo se ha anunciado para Japón.

La actualización estará disponible a partir del 28 de octubre en PlayStation 4, Xbox One y PC.

Vía: PC Gamer