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Prepárate para entrar al Wulin en Phantom Blade Zero con su tráiler de lanzamiento, versiones físicas para 2027

Son las armas, no el portador.

Cesar Nuñez
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Cesar Nuñez
Lectura de 3 min

S-Game publicó el tráiler de lanzamiento de Phantom Blade Zero, nuevo título de acción/RPG de estilo ‘Wuxia’, cuyas versiones físicas llegarán en 2027 a PlayStation 5 en formato estándar, Deluxe y Ultimate. El juego es una fusión de la narrativa clásica de películas y series ‘Wuxia’ con acción trepidante desarrollada bajo el Unreal Engine 5. Encarnas a Soul, un guerrero al que solo le quedan 66 días de vida. Enfréntate a asesinos, desentraña conspiraciones que amenazan con destruir el mundo y defiende tus valores, incluso a costa de tu propia vida.

Tras ser incriminado por la muerte de su maestro y quedar con el corazón destrozado, a Soul solo le quedan buscar a los verdaderos culpables. Solo y perseguido por sus antiguos camaradas recorre el Wulin, un mundo de lealtades cambiantes y hojas silenciosas, decidido a desvelar la conspiración que lo ha condenado. La lluvia se mezcla con la sangre; la piedad se entrelaza con la venganza. El viaje de Soul es una historia de amor, odio y la frágil búsqueda de lo que significa tener un corazón.

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El valor de un guerrero reside en sus armas. Tendrás a tu alcance más de 30 armas y más de 20 ‘Filos espectrales’ únicos, que podrás combinar a tu gusto para adaptarlos a tu estilo de juego. Derrota a enemigos poderosos para obtener sus armas y del mismo modo sus técnicas características. Amplía tu arsenal y acaba con cualquiera que se interponga en tu camino.

Inspirado en la época dorada del cine de acción de Hong Kong, el mundo de Phantom Blade Zero combina artes marciales feroces con maquinaria, intensificando el emocionante choque del acero contra el acero. Los códigos ancestrales se encuentran con el hierro y el humo, la tradición late al ritmo de la industrialización. En esta fusión de elementos nace un estilo completamente nuevo: el «kungfupunk».

Phantom Blade Zero está disponible desde el 29 de octubre para PS5 y PC (Steam), con hasta un año de exclusividad antes de aterrizar en consolas Xbox.

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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