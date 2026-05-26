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Anunciaron presentación de aniversario de The Witcher 3: Blood and Wine y los jugadores creen que revelarán un nuevo DLC

Vienen buenas noticias desde Toussaint.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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El universo de «el brujero» se ha movido mucho últimamente. Estamos esperando atentamente noticias sobre The Witcher 5, disfrutando del reciente juego Reigns: The Witcher y muy pendientes del nuevo juego del director de la anterior entrega de la saga. De hecho, estamos aquí para hablar de ese último. Pronto celebraremos los 10 años del lanzamiento del exitoso DLC Blood and Wine para The Witcher 3 y CDPR lo va a celebrar con una presentación especial, lo que ha despertado los rumores de que pronto veremos un nuevo DLC para ese viejo juego.

Las publicaciones en las redes sociales oficiales de la saga revelaron los detalles sobre este evento y aunque no dijeron que habrán sorpresas o anuncios especiales, los jugadores tienen muchas esperanzas.

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La presentación será un «stream de aniversario» de The Witcher 3: Blood and Wine de la mano del director de arte Kacper Niepokólczycki y la escritora Magdalena Zych que se emitirá el jueves 28 de mayo de 2026 a las siguientes horas:

  • México: 11:00 a.m.
  • Colombia, Perú, Ecuador: 12:00 p.m.
  • Chile: 1:00 p.m.
  • Argentina: 2:00 p.m.
  • España: 7:00 p.m.

Pueden verla en los canales oficiales de CDPR en YouTube y en Twitch. También lo ponemos a continuación.

Insistimos en que no es 100% seguro de que vayan a hacer ningún anuncio sobre el supuesto nuevo DLC de The Witcher 3 en esta presentación. Por lo que sabemos, los desarrolladores simplemente van a jugar ‘Blood and Wine’ mientras hablan sobre el juego, pero los rumores son muy fuerte.

Según se dice, este DLC no confirmado estaría siendo desarrollado por el estudio Fool’s Theory, que actualmente también están trabajando en el remake del primer juego de la saga.

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The Witcher 3: Wild Hunt está disponible para PS4, Xbox One, Nintendo Switch y en versión mejorada para PS5, Xbox Series X|S y PC.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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