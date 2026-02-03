Videojuegos

Habrá una presentación especial para celebrar los nueve años de Nier: Automata y los fans esperan noticias sobre un nuevo juego

Feliz cumpleaños, 2B y 9S.

Julian Ramirez
Por Julian Ramirez
Lectura de 2 min

Como cada año, los creadores del excelente videojuego Nier: Automata se reúnen para celebrar su aniversario, hablar sobre la experiencia de su desarrollo y hacer bromas entre sí. 2026 no será la excepción ya ya está programada una presentación especial que podremos ver en vivo.

Esta presentación se llamará «NieR: Automata 9th Anniversary Casual Celebration Live Stream» y se celebrará el viernes 20 de febrero de 2026 a las siguientes horas:

- Publicidad -
  • México: 4:30 a.m.
  • Colombia, Perú, Ecuador: 5:30 a.m.
  • Argentina, Chile: 7:30 a.m.
  • España: 11:30 a.m.

¿Por qué tan temprano? Porque es una presentación enfocada al público japonés. Si piensan madrugar para verla de todos modos, pueden hacerlo en el canal oficial de Square Enix Japón en YouTube, pero también pondremos el video aquí abajo para que puedan verla sin salir de GamerFocus.

Los fanáticos de Nier llevamos muchos años esperando noticias sobre un nuevo juego de la saga y hay algunos que creen que pueden haber noticias al respecto en esta presentación, pero Square Enix aclaró que solo piensan celebrar el aniversario de Nier: Automata y que no habrán nuevas noticias sobre juegos durante la emisión.

A pesar de esto, muchos jugadores siguen guardando la esperanza. Si no anuncian un nuevo juego, al menos podrían anunciar el lanzamiento de una versión «offline» de Nier: Resurrection, el juego gacha de la saga que dejó de funcionar hace tiempo y que contiene importantes piezas del ‘lore’ de la franquicia.

Lo más probable es que no aprendamos nada nuevo durante esta presentación, pero siempre resulta divertido ver las ocurrencias de Yoko Taro y compañía.

Nier: Automata está disponible para PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC.

Más sobre NieR

2B y Tifa se encontrarán en la colaboración de FFVII: Ever Crisis con Nier Automata
 2B y Tifa se encontrarán en la colaboración…
Call of Duty: Mobile tendrá una colaboración con Nier Automata en su temporada 5: nuevo mapa, arma y más
 Call of Duty: Mobile tendrá una colaboración con…
La IA acabaría con todos los desarrolladores de juegos en 50 años, de acuerdo con director de NieR: Automata
 La IA acabaría con todos los desarrolladores de…
Fecha y trajes de la colaboración de Nier Automata con Stellar Blade, modo foto
 Fecha y trajes de la colaboración de Nier…
¿Quién es la mujer que aparece en el final del anime de Nier: Automata?
 ¿Quién es la mujer que aparece en el…
NieR Automata Ver1.1a: esta es la fecha de estreno de la segunda temporada
 NieR Automata Ver1.1a: esta es la fecha de…
Más de:
NieR: Automata NieR: Automata
Roblox: Códigos de Azure Latch (Febrero 2026)
Chappell Roan llega a Fortnite Festival en febrero de 2026 – Así lucen sus skins y objetos cosméticos
Roblox Códigos de Untitled Boxing Game (Febrero 2026)
Roblox códigos de Blue Lock: Rivals (Febrero 2026)
Roblox Códigos de Jujutsu Infinite (Febrero 2026)
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior El modo 5c5 de Highguard ahora es permanente
Siguiente artículo Fecha y novedades de ‘Ruptura’, la temporada 29 de Apex Legends
No hay comentarios

Lo último

La próxima consola portátil de Anbernic se inspira en PS Vita y se llama RG Vita
Tecnología
Fecha y novedades de ‘Ruptura’, la temporada 29 de Apex Legends
Videojuegos
El modo 5c5 de Highguard ahora es permanente
Videojuegos
Los juegos que llegan y se van de Xbox Game Pass en febrero de 2026
Videojuegos