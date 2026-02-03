Habrá una presentación especial para celebrar los nueve años de Nier: Automata y los fans esperan noticias sobre un nuevo juego

Como cada año, los creadores del excelente videojuego Nier: Automata se reúnen para celebrar su aniversario, hablar sobre la experiencia de su desarrollo y hacer bromas entre sí. 2026 no será la excepción ya ya está programada una presentación especial que podremos ver en vivo.

Esta presentación se llamará «NieR: Automata 9th Anniversary Casual Celebration Live Stream» y se celebrará el viernes 20 de febrero de 2026 a las siguientes horas:

México : 4:30 a.m.

: 4:30 a.m. Colombia, Perú, Ecuador : 5:30 a.m.

: 5:30 a.m. Argentina, Chile : 7:30 a.m.

: 7:30 a.m. España: 11:30 a.m.

¿Por qué tan temprano? Porque es una presentación enfocada al público japonés. Si piensan madrugar para verla de todos modos, pueden hacerlo en el canal oficial de Square Enix Japón en YouTube, pero también pondremos el video aquí abajo para que puedan verla sin salir de GamerFocus.

Los fanáticos de Nier llevamos muchos años esperando noticias sobre un nuevo juego de la saga y hay algunos que creen que pueden haber noticias al respecto en esta presentación, pero Square Enix aclaró que solo piensan celebrar el aniversario de Nier: Automata y que no habrán nuevas noticias sobre juegos durante la emisión.

A pesar de esto, muchos jugadores siguen guardando la esperanza. Si no anuncian un nuevo juego, al menos podrían anunciar el lanzamiento de una versión «offline» de Nier: Resurrection, el juego gacha de la saga que dejó de funcionar hace tiempo y que contiene importantes piezas del ‘lore’ de la franquicia.

Lo más probable es que no aprendamos nada nuevo durante esta presentación, pero siempre resulta divertido ver las ocurrencias de Yoko Taro y compañía.

Nier: Automata está disponible para PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC.